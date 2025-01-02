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На Херсонщині за добу через удари РФ загинули двоє людей, шестеро поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Херсонщині за добу через удари РФ загинули двоє людей, шестеро поранених
Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися майже 40 населених пунктів Херсонщини
фото з відкритих джерел

Вночі сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині один російський дрон типу Shahed-131/136.

У Херсонській області минулої доби, 1 січня, внаслідок російських ударів двоє людей загинули і шестеро зазнали поранень. Про це у Telegram повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Ромашкове, Степанівка, Молодіжне, Білозерка, Комишани, Берислав, Новоберислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Кізомис, Нововоронцовка, Іванівка, Ольгівка, Садове, Львове, Милове, Зеленівка, Інженерне, Дар'ївка, Понятівка, Новотягинка, Янтарне, Широка Балка, Козацьке, Тягинка, Приозерне, Благовіщенське і Херсон.

Пошкоджені п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків, газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. 

Через російську агресію двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення, повідомив Прокудін.

Він також додав, що вночі сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині один російський дрон типу Shahed-131/136.

Нагадаємо,  сьогодні російські терористи вкотре атакували Запоріжжя. Цього разу окупанти випустили 11 КАБів по Степногірську Василівського району. Одна людина загинула через атаку росіян по Василівському району. Зруйнований пʼятиповерховий будинок. Загинув чоловік. 

Нині  триває 1044-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, використавши сім ракет та 34 керовані бомби, 562 удари дронами-камікадзе, здійснив понад 3000 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: росія обстріл Херсонщина Миколаїв Херсон поранення

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