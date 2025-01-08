Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону транзиту російської нафти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
Трубопровід «Дружба» є одним з основних маршрутів постачання нафти до країн Центральної Європи
фото з відкритих джерел

Згідно з контрактом, транзит російської нафти через територію України триватиме до кінця 2029 року

Парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Наразі тексту законопроєкту немає. Його ініціаторами стали 18 народних депутатів «Європейської солідарності», зокрема й Петро Порошенко.

Парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380
Парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380
скріншот

Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом «Дружба» до Європи. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 2029 року.

Нагадаємо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу – пів мільярда євро на рік.

 Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна поставила Європейський Союз у «скрутне економічне становище», припинивши транзит російського газу.

До слова, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров’ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою.

Читайте також:

Теги: нафта Європейська солідарність законопроєкт газ росія Верховна Рада депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ заявляє, що дрони скидали вибухівки на об'єкти
Дрони атакували Білгородську область
5 сiчня, 07:20
У 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БпЛА, ніж торік
Понад 11 тис. дронів та 1,3 тис. ракет. Сили ППО підбили підсумки за 2024 рік
31 грудня, 2024, 19:34
Уряд Молдови не визнає жодних імовірних боргів перед Росією, наявність яких спростував міжнародний аудит
Прем'єр Молдови пригрозив «Газпрому» арбітражем через припинення поставок газу
29 грудня, 2024, 01:20
Солдат КНДР на позиціях, Курська область
Полонені росіяни розповіли про солдатів із КНДР, із якими довелося воювати пліч-о-пліч
22 грудня, 2024, 15:05
Унаслідок цілеспрямованої кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мін'юсту
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
20 грудня, 2024, 01:30
Раніше Микиша також голосував за скандальну містобудівну реформу №5655
Фракцію «Слуга народу» покинув нардеп, який голосував проти відкриття е-декларацій
19 грудня, 2024, 12:24
Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення
Російська армія покращила тактичне положення на важливій ділянці фронту
14 грудня, 2024, 13:48
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку через скандал з фіктивною інвалідністю у прокурорів
Ексгенпрокурора Костіна призначать послом в одну з європейських країн
13 грудня, 2024, 17:47
За словами посадовиці, щоб зосередити інформацію від усіх служб в одному місці, буде запущена єдина онлайн-платформа. І вона має запрацювати протягом місяця
​В Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти
12 грудня, 2024, 01:50

Політика

Тищенко прийшов у Верховну Раду (фото)
Тищенко прийшов у Верховну Раду (фото)
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
Війна закінчиться за пів року? Експосол Чалий прокоментував заяву Трампа
Війна закінчиться за пів року? Експосол Чалий прокоментував заяву Трампа
Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД
Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
35K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
15K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
15K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
13K
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua