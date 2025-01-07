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Окупанти активізувалися на Харківщині – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти активізувалися на Харківщині – DeepState
Росіяни захопили Іванівку та село Шевченко
фото з відкритих джерел

Ворог окупував Лозову і намагається просунутися до Нової Кругляківки на Харківщині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Лозову і намагається просунутися до Нової Кругляківки на Харківщині.

Крім того, окупанти, захопили Іванівку та село Шевченко, а також просунулись у Торецьку.

Уточнюється лінія зіткнення в Торецьку та біля Бердина.

Нагадаємо, триває 1049-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 48 авіаударів (57 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 837 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

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Теги: окупанти ЗСУ війна фронт росія Україна Харківщина

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