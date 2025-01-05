На Донеччині поліг рятувальник зі Львівщини. Згадаймо Василя Добровольського

Після повномасштабного вторгнення Василь одразу вступи до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Добровольського.

12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миролюбівка Донецької області зник безвісти захисник з Волосянки Василь Добровольський. Про це повідомила Славська селищна рада.

Василь народився 20 грудня 1976 року. Навчався у Волосянківському закладі загальної середньої освіти. Василь був хорошим господарем, любив, щоб все було до ладу і на своєму місці.

Разом з дружиною виховав двох чудових синів. Деякий час працював водієм професійної пожежної частини.

«Василь Добровольський був тією людиною, на яку завжди можна було покластися. Працьовитий, надійний, щирий – він був другом, підтримкою та прикладом для багатьох», – відзначили у ДСНС.

Після повномасштабного вторгнення Василь Добровольський одразу вступи до лав ЗСУ фото: Славська селищна рада, Facebook

Після повномасштабного вторгнення Василь одразу вступи до лав ЗСУ, бо вважав, що захищати власну державу, це обов’язок кожного. Захисник був водієм відділення матеріально-технічного забезпечення стрілецького взводу п'ятого стрілецького батальйону.

12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миролюбівка Донецької області герой зник безвісти.

Траурний портрет захисника України Василя Добровольського фото: Славська селищна рада, Facebook

Увесь цей час вся громада вірила, що Василь живий, та, на жаль, герой повернувся «на щиті».

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Прощання із захисником України Василем Добровольським фото: Славська селищна рада, Facebook

У Василя Добровольського залишився батько, дружина та двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.