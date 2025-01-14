Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест

У тесті можна побачити, які терміни отримували Світличний, Дзюба та інші дисиденти

«Пройдіть тест та дізнайтесь – на який термін ви могли б потрапити у радянську тюрму за те, що любите і вважаєте правильним»

Ініціатива «Культурний десант» запустила у мережі незвичайне тестування. У ньому можна дізнатися, скільки років за часів СРСР, можна було б отримати за свою діяльність.

«Зараз майже в кожного українця є синьо-жовтий прапор або патріотична символіка, книга Грушевського чи Багряного. Це те, чим ми зараз пишаємось, і те, що могло стати приводом для ув’язнення чи навіть страти у Радянському союзі. Пройдіть тест та дізнайтесь – на який термін ви могли б потрапити у радянську тюрму за те, що любите і вважаєте правильним», – йдеться у повідомленні «Культурного десанту».

У тесті можна побачити, які терміни отримували Світличний, Дзюба та інші дисиденти, за те, що є невід’ємною частиною української ідентичності.

Один із результатів, який можна отримати в тесті фото: 12january.culturalforces.org

«І коли завершите, згадайте, що навіть сьогодні Росія намагається втягнути нас у СРСР 2.0, і репресує наших громадян на тимчасово окупованих територіях за любов до України», – підсумували автори тесту.

У коментарях під дописом українці почали писати свої результати та зазначати, як важливо нагадувати про злочини радянської влади.

Сам тест можна пройти за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у прокат вийшов фільм «БожеВільні», який порушує важливе питання каральної психіатрії в СРСР. Як відомо, події стрічки розгортаються в 1970-х роках. Фільм розповідає історію молодого хлопця Андрія Довженка, який через любов до забороненої в СРСР музики потрапляє до так званої спеціалізованої психіатричної лікарні. Він має обрати: співпрацювати з КДБ і повернутися до родини чи розкрити правду про дисидентів, які стали жертвами каральної психіатрії.

До слова, 6 січня, українці відзначали 87-му річницю з дня народження Василя Стуса – поета, дисидента. А також 127 років тому народився Володимир Сосюра – майстер ліричної поезії, автор славнозвісного твору «Любіть Україну». «Главком» розповідає про життєвий шлях і творчістю цих видатних українських письменників.