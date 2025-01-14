Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест
У тесті можна побачити, які терміни отримували Світличний, Дзюба та інші дисиденти
фото: instagram.com/culturalforces.military

«Пройдіть тест та дізнайтесь – на який термін ви могли б потрапити у радянську тюрму за те, що любите і вважаєте правильним»

Ініціатива «Культурний десант» запустила у мережі незвичайне тестування. У ньому можна дізнатися, скільки років за часів СРСР, можна було б отримати за свою діяльність.

«Зараз майже в кожного українця є синьо-жовтий прапор або патріотична символіка, книга Грушевського чи Багряного. Це те, чим ми зараз пишаємось, і те, що могло стати приводом для ув’язнення чи навіть страти у Радянському союзі. Пройдіть тест та дізнайтесь – на який термін ви могли б потрапити у радянську тюрму за те, що любите і вважаєте правильним», – йдеться у повідомленні «Культурного десанту».

У тесті можна побачити, які терміни отримували Світличний, Дзюба та інші дисиденти, за те, що є невід’ємною частиною української ідентичності.

Один із результатів, який можна отримати в тесті
Один із результатів, який можна отримати в тесті
фото: 12january.culturalforces.org

«І коли завершите, згадайте, що навіть сьогодні Росія намагається втягнути нас у СРСР 2.0, і репресує наших громадян на тимчасово окупованих територіях за любов до України», – підсумували автори тесту.

У коментарях під дописом українці почали писати свої результати та зазначати, як важливо нагадувати про злочини радянської влади.

Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест фото 1
скриншот: instagram.com/culturalforces.military
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест фото 2
скриншот: instagram.com/culturalforces.military
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест фото 3
скриншот: instagram.com/culturalforces.military

Сам тест можна пройти за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у прокат вийшов фільм «БожеВільні», який порушує важливе питання каральної психіатрії в СРСР. Як відомо, події стрічки розгортаються в 1970-х роках. Фільм розповідає історію молодого хлопця Андрія Довженка, який через любов до забороненої в СРСР музики потрапляє до так званої спеціалізованої психіатричної лікарні. Він має обрати: співпрацювати з КДБ і повернутися до родини чи розкрити правду про дисидентів, які стали жертвами каральної психіатрії.

До слова, 6 січня, українці відзначали 87-му річницю з дня народження Василя Стуса – поета, дисидента. А також 127 років тому народився Володимир Сосюра – майстер ліричної поезії, автор славнозвісного твору «Любіть Україну». «Главком» розповідає про життєвий шлях і творчістю цих видатних українських письменників.

Читайте також:

Теги: росія прапор СРСР десант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського, в Орбана та Путіна «надто теплі» відносини, щоб «ставити Путіна на місце»
Зеленський пояснив, чому Орбан не має мандата на перемовини щодо війни в Україні
19 грудня, 2024, 16:40
Зеленський повідомив, що сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки
Зеленський пообіцяв відповідь на російський терор: куди битимуть Сили оборони
21 грудня, 2024, 19:29
Атаки в Курській області, до яких залучають північнокорейські сили, завдають їм великих втрат
Серед військових КНДР є випадки самогубства через страх за свою сім’ю – Білий дім
28 грудня, 2024, 00:50
«Хотів піти з добром, та, мабуть, демони не дадуть», – заявив путініст
Фанат Путіна поскаржився на заборону концертів у Росії
30 грудня, 2024, 08:32
Звіт ISW щодо війни в Україні 28 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції біля Сіверська – карти ISW
28 грудня, 2024, 05:42
Україна почала призов занадто пізно, коли підрозділи вже були серйозно неукомплектовані
WP оприлюднила кількість українців, мобілізованих у 2024 році
5 сiчня, 15:16
Танкеру Eventin 18 років, і він є частиною так званого російського «тіньового флоту»
Танкер «тіньового флоту» РФ, завантажений нафтою, дрейфує біля берегів Німеччини
10 сiчня, 16:20
Звіт ISW щодо війни в Україні 12 січня
Українські війська просунулися на Курщині – карти ISW
12 сiчня, 05:51
Торік Росія захопила близько 4200 квадратних кілометрів української території, значна частина якої – в Донецькій області
Окупанти прориваються до Дніпропетровщини, оминаючи стратегічні позиції ЗСУ – FT
12 сiчня, 19:57

Події в Україні

Скандал із переведенням фахівців інженерно-авіаційної служби: реакція Повітряних сил
Скандал із переведенням фахівців інженерно-авіаційної служби: реакція Повітряних сил
На Херсонщині під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки
На Херсонщині під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест
Інженерів Повітряних сил масово переводять у піхоту? Генштаб ЗСУ зробив заяву
Інженерів Повітряних сил масово переводять у піхоту? Генштаб ЗСУ зробив заяву
Декомунізація: парламент підтримав перейменування понад сотні судів
Декомунізація: парламент підтримав перейменування понад сотні судів
Втрати ворога станом на 14 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
114K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
34K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28K
Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід
19K
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua