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Суд визнав винним у педофілії російського попа, який їздив на війну проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд визнав винним у педофілії російського попа, який їздив на війну проти України
У березні 2023 року Кувирталов їздив на війну в Україну для «духовного наставництва» окупантів
фото з відкритих джерел

У телефоні російського протоієрея знайдено діалог з порнографічними фото 15-річної школярки

Зюзінський районний суд Москви засудив до трьох років колонії загального режиму настоятеля храму Архангела Михаїла в Летові, протоієрея Дмитра Кувирталова за обмін порнографічними фотографіями з неповнолітніми. Про це повідомляють російські ЗМІ,

Кувирталова визнано винним за статтею про розповсюдження порнографічних матеріалів з використанням інтернету. Раніше обвинувачення просило для протоієрея вісім років колонії.

Зокрема, у березні 2023 року Міноборони РФ відрядило Кувирталова на війну в Україну для «духовного наставництва» російських загарбників. Під час перевірки його електронних пристроїв вартовий виявив у священнослужителя листування з порнографічними зображеннями у застосунку WhatsApp.

Після цього священика затримали, а потім помістили в комендатуру окупованої Луганської області. Після того, як до Кувирталова приїхали сини та адвокат, його відпустили. Матеріали справи було передано до Слідчого комітету.

Пізніше слідство виявило в телефоні протоієрея три діалоги з порнографічними фото, однією з учасниць листування з ним була 15-річна школярка. За версією обвинувачення, вона відправляла Кувирталову свої знімки за гроші. Сам протоієрей переслав кадри ще двом абонентам.

За словами адвоката, священика взяли під варту в залі суду відразу після оголошення вироку. Він вважає, що рішення суду створило прецедент, коли надсилання та отримання зображень в особистому листуванні «за спільною згодою» кваліфіковано як тяжкий злочин.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До слова, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зафіксовано численні випадки неправомірної поведінки з боку так званих «казаків», яких Росія найняла охороняти школи.

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Теги: педофіл РПЦ війна діти WhatsApp росіяни священник

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