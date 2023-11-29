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В Україні з’явився реєстр педофілів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні з’явився реєстр педофілів
Доступ до реєстру педофілів матиме визначене законодавством коло осіб
фото ілюстративне

Очікується, що сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей

Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Наразі за участі ювенальних прокурорів до Реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це більш ніж 600 злочинців.

Реєстр – автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії. До нього увійшли також і ті, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку.

Зазначається, що сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей.

«Особа потрапляє до електронної бази на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. До неї вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено. Також вона міститиме дані про кримінальне покарання, фактично відбуте ним покарання та порушення правил адміністративного нагляду», – зазначають в прокуратурі.

Доступ до реєстру матиме визначене законодавством коло осіб. Окрім правоохоронців, це будуть директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування. – «Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому – попередження злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх».

Наразі ювенальні прокурори системно працюють для подальшого наповнення реєстру.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи».

Теги: прокуратура діти педофіл

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