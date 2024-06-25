Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 25 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 25 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 536840 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,
- артилерійських систем – 14281 (+35) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 25 червня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», без ракет.
- В Азовському морі сім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
- В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 853-й день повномасштабної війни в Україні.
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