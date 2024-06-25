Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Нині триває 853-й день повномасштабної війни в Україні.

Активність флоту окупантів станом на 25 червня 2024 року

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

РФ у війні з Україною станом на 25 червня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 червня 2024 року.

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