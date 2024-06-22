Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинула, евакуюючи поранених. Згадаймо бойову медикиню Анастасію Мар'янчук

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Загинула, евакуюючи поранених. Згадаймо бойову медикиню Анастасію Мар'янчук
Анастасія Мар'янчук загинула, евакуюючи поранених побратимів з-під ворожого вогню у Часовому Ярі
колаж: glavcom.ua

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анастасія взяла академічну відпустку і встала на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анастасію Мар'янчук.

Анастасія народилася 3 листопада 2002 року у Києві і виросла на Троєщині, звідси й позивний. У дитинстві була тихою і доброю дівчинкою, трохи «сама по собі», згадують її знайомі. Любила аніме, відтискалася краще за хлопців і «не за віком» цікавилась гострими соціальними темами. З 12 років відвідувала вишколи «Правого сектора». Багато тренувалася, вміла швидше за хлопців розібрати автомат і вправно стріляла. Любила дітей, працювала влітку у дитячому таборі.

Вивчала японську мову і літературу у Навчально-науковому інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну взяла академічну відпустку і встала на захист України у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», згодом переформований у 67-му окрему механізовану бригаду у складі Збройних сил України, де стала медиком Першого стрілецького батальйону.

Бойова медикиня Першого стрілецького батальйону 67-ї Окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу Анастасія Мар’янчук (Троя)
Бойова медикиня Першого стрілецького батальйону 67-ї Окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу Анастасія Мар’янчук (Троя)
фото з відкритих джерел

Була поранена і отримала контузію від пострілу танка у боях під Бахмутом, лікувалася, а після перерви повернулася до війська.

Анастасія Мар'янчук на фронті
Анастасія Мар'янчук на фронті
фото: батальйон «Хаммера»

Загинула Анастасія Мар'янчук у населеному пункті Часів Яр від отриманих поранень під час артилерійського обстрілу, евакуюючи поранених.

«Вона була цвітом нації і мала розбудовувати нашу державу та щасливо жити у ній. У нашій пам'яті Троя залишиться доброю, щирою та відважною. Ми за неї помстимося, але рана від втрати близької людини ніколи не загоїться. Щирі співчуття рідним», – написали у Добровольчому українському корпусі.

Новина про загибель юної медикині глибоко вразила людей. У соцмережах вони діляться своїми спогадами про Анастасію.

«Я її жартома називав донечкою. Розповідав їй про чергову поїздку на фронт із концертами, а вона вчергове просилася поїхати зі мною на схід. А я відмовляв, бо куди ж? Вона ще ж дитина! А ця дитина згодом здивувала всіх. Пішла бойовим медиком до славної 67 ОМБР ДУК. Мене просто прибила звістка про її смерть на полі бою», – написав військовий волонтер Святослав Бойко.

Анастасія Мар’янчук і військовий волонтер Святослав Бойко
Анастасія Мар’янчук і військовий волонтер Святослав Бойко
фото: Святослав Бойко, Facebook
Офіцерка ЗСУ Дана Ніка: «Помста ворогу за Трою буде неодмінно, але втрату близьких нічим не компенсуєш»
Офіцерка ЗСУ Дана Ніка: «Помста ворогу за Трою буде неодмінно, але втрату близьких нічим не компенсуєш»
фото: Дана Ніка, Facebook

«Сьогодні москалі вбили Настю... Дякую тобі за справжність, за захист і за твою допомогу нашим військовим... Світла пам'ять… Як же шкода... Мої щирі співчуття мамі, сестрі, усім, хто втратив найцінніше... Світла пам'ять, дівчинко…», – написала Інна Настенко, яка була доброю знайомою Трої.

Прощання з бойовою медикинею Троєю відбулося у Києві у Михайлівському соборі. Окрім побратимів, на прощання прийшли однокурсники Анастасії з курсу японської філології Київського національного університету.

Анастасія Мар’янчук
Анастасія Мар’янчук
фото: Макс Требухов
Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві
Прощання із загиблими бійцями Денисом Дайнеко та Анастасією Мар’янчук у Михайлівському соборі у Києві
фото: Макс Требухов

Похована бойова медикиня Анастасія Мар'янчук на Лісовому кладовищі у Києві.

У Анастасії Мар'янчук залишилися мама і сестра. 

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Анастасія Мар'янчук нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 

Анастасія Мар’янчук, позивний Троя, бойова медикиня у 67-ій окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу
Анастасія Мар’янчук, позивний Троя, бойова медикиня у 67-ій окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу
фото: малюнок Олени Білозерської

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять Україна військові українці смерть війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітчизняні дрони – стратегічний козир України в умовах невизначеності з постачанням винищувачів
Україна отримає французькі винищувачі, але ставка на власні дрони
12 червня, 10:25
Протягом минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень
Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту
28 травня, 13:36
Як повідомив Офіс генпрокурора, наразі триває комплекс слідчих дій та призначено судові експертизи у справі загибелі захисників
Загибель бійців 128-ї бригади на Запоріжжі: Генпрокуратура дала роз'яснення у справі
29 травня, 21:26
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі питання відправки інструкторів в Україну не розглядається
Розміщення в Україні чеських військових: глава МЗС Ліпавський прокоментував
30 травня, 16:36
Четвертий транш передбачає фінансування у розмірі $2,2 млрд
Україна вперше домовилася з МВФ щодо отримання четвертого траншу в одній програмі
31 травня, 23:34
Угода буде фіналізована до саміту НАТО у Вашингтоні
НАТО прагне розширити обмін розвідданими з Україною
6 червня, 23:01
Лось погарцював російським містом і втік у ліс
Лось атакував літню жінку посеред спального району уральського міста
8 червня, 18:21
Відключення електроенергії пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій
«Укренерго» дало невтішний прогноз щодо ситуації в енергосистемі
16 червня, 21:44
Добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 засуджених осіб
Малюська розповів, як мобілізовані в’язні будуть проходити військову службу
16 червня, 22:49

Суспільство

Загинула, евакуюючи поранених. Згадаймо бойову медикиню Анастасію Мар'янчук
Загинула, евакуюючи поранених. Згадаймо бойову медикиню Анастасію Мар'янчук
Без опадів і до 30° тепла: прогноз погоди на 22 червня
Без опадів і до 30° тепла: прогноз погоди на 22 червня
«Швидко дійшли б до Берліна». Легендарний Тополя назвав найсильнішу армію Європи
«Швидко дійшли б до Берліна». Легендарний Тополя назвав найсильнішу армію Європи
22 червня: який сьогодні день, традиції та заборони
22 червня: який сьогодні день, традиції та заборони
Росія вербує українських підлітків до вчинення диверсій: звернення кіберполіції
Росія вербує українських підлітків до вчинення диверсій: звернення кіберполіції
Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для українців
Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
79K
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського
34K
Павло Зібров: Чому президент, Верховна Рада не можуть позбавити звань тих, хто підтримує Путіна?
9354
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6293
Побиття військового у Дніпрі: Тищенко прокоментував скандал
5169
«Бомба уповільненої дії»: Daily Mail пояснила, що чекає Європу через падіння народжуваності

Новини

Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua