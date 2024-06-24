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Харківщина: Синєгубов повідомив про ситуацію біля Вовчанська і Купʼянська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Харківщина: Синєгубов повідомив про ситуацію біля Вовчанська і Купʼянська
На Харківському напрямку Сили оборони успішно відбили п'ять ворожих атак у районі Вовчанська
фото: Генштаб

У Київському районі Харкова було два влучання у будівлю цеху підприємства, який не експлуатується

 Сили оборони відбили п'ять російських атак у районі Вовчанська на Харківському напрямку, а на Купʼянському напрямку – дев'ять атак. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, вчора у Шевченківському районі Харкова внаслідок удару КАБ по закладу була частково зруйнована двоповерхова будівля. Постраждали четверо людей, зокрема 15-річний підліток.

У Холодногірському районі Харкова внаслідок обстрілу зруйновані два приватні будинки. Горіли гараж і господарча споруда. Загинула одна людина, ще восьмеро людей постраждали, зокрема підліток віком 16 років.

У Київському районі Харкова було два влучання у будівлю цеху підприємства, який не експлуатується.

Загалом постраждали 12 людей (з них дві дитини та співробітник ДСНС). Загинула одна людина. Електропостачання Харкова відновлене в повному обсязі.

У Куп'янську внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку.

У с. Рублене Куп'янського району через обстріл травмований чоловік.

У с. Слатине Харківського району внаслідок авіаційного удару пошкоджені будівлі сільради, Нової пошти, два житлові будинки.

На Харківському напрямку Сили оборони успішно відбили п'ять ворожих атак у районі Вовчанська.

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили 9 атак. Тривають два бойові зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

Нагадаємо, за добу російські загарбники завдали по території України два ракетних удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: Харківщина обстріл війна

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