У Харкові знову лунає серія вибухів

«Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на північному сході та півдні», – Повітряні сили ЗСУ

У Харкові було чутно ще одну серію вибухів, ймовірно, за межами міста. Згодом у місті прогримів ще один вибух. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що о 22:12 у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.

Зауважимо, що Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця року.

До слова, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.