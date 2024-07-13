ЗСУ зможуть провести масштабний контрнаступ до 2025 року? Аналітики відповіли

Українські сили, ймовірно, зможуть посилити як масштаб, так і регулярність контратак протягом наступних місяців

Українські сили продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що наразі Україна розв'язує проблеми з живою силою та формує кілька нових бригад. Прибуття західної допомоги на лінію фронту дозволило українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту, здійснити тактично важливі та успішні локалізовані контратаки на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної (в районі кордону Донецько-Луганської областей).

Українські сили, ймовірно, зможуть посилити як масштаб, так і регулярність контратак протягом наступних місяців, оскільки додаткова допомога з боку Заходу прибуде на лінію фронту. Наразі російські війська намагаються підтримувати послідовний наступальний тиск на Україну, щоб змусити українські сили залучити живу силу та війська до оборонних операцій замість накопичення цих ресурсів для контрнаступальних операцій.

Кремль продовжує сигналізувати про своє небажання брати участь у мирних переговорах, які не призведуть до повної капітуляції України. Заступник міністра закордонних справ Росії Юрій Галузін 12 липня заявив, що Росія знає про наміри України та Заходу запросити Росію взяти участь у другому Глобальному саміті миру у 2024 році, але Росія не «приймає такі ультиматуми» і не «має наміру брати участь».

Нагадаємо, що наразі ситуація на фронті є проблемною, проте не патовою. Контрнаступ розпочнеться тоді, коли Сили оборони отримають усю обіцяну допомогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Також сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що завдяки допомозі від США ЗСУ цього літа зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою та перейти у наступ.