Суд встановив поштовій службі США дедлайн по доставці виборчих бюлетенів

Суддя постановив перевірити, чи залишилися бюлетені і, якщо такі є, доставити їх і не пізніше 16:30 (23:30 за Києвом) до виборчих комісій

У день виборів в США суд наказав національній поштовій службі перевірити всі відділення на предмет затримок виборчих бюлетенів і негайно доставити їх для підрахунку.

Про це повідомляє Reutersю

Таке рішення виніс окружний суддя Колумбії Емет Салліван у відповідь на судові позови виборців.

Суддя постановив перевірити, чи залишилися бюлетені і, якщо такі є, доставити їх і не пізніше 16:30 (23:30 за Києвом) до виборчих комісій.

За даними, які були оприлюднені в суді, не було отримано підтвердження про доставку до виборчих комісій, які будуть займатися підрахунком голосів, близько 300 тис. бюлетенів.

Спостерігачі звернули увагу, що підтвердження про доставку не були отримані в тому числі і з таких важливих для визначення результатів голосування штатів, як Пенсильванія, Флорида, Південна Кароліна, Арізона, загалом — з понад десяти.

Зазначимо, що пізнє надходження бюлетенів може затримати підрахунок голосів і визначення результатів виборів, проти чого виступає чинний президент Дональд Трамп.

Читайте також: Трамп сподівається, що результати виборів стануть відомі ввечері в день голосування

3 листопада в США проходять чергові президентські вибори, в результаті яких буде обрано людину, яка очолить країну на наступні чотири роки. Понад 99 млн виборців вже проголосували достроково.

У 2020-му головними претендентами на крісло глави Білого дому є республіканець Дональд Трамп, чинний керівник держави, і демократ Джо Байден, в минулому сенатор і віцепрезидент за часів правління Барака Обами.

Американська виборча система передбачає непрямі (або ж двоступеневі) вибори. Спочатку виборці в кожному з 50 штатів, а також в окрузі Колумбія, голосують за свого кандидата, після чого право голосу переходить до колегії вибірників — де-факто представникам народу, наділеним правом обрати наступного президента.

Хоча в дійсності потенційний переможець президентських виборів стає відомий уже в день голосування, ім'я нового президента офіційно називають тільки в січні на спеціальному засіданні Конгресу, через майже місяць після того, як виборці віддадуть свої голоси за кандидатів.

Саме від підсумків голосування виборців (загалом їх 538) залежить, хто стане переможцем виборів. Практично у всіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси вибірників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів виборців.

Вступ на посаду новообраних президента і віцепрезидента США, згідно з американським законодавством, відбувається 20 січня.

Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.