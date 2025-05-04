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Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки»
фото: Reuters

«Голос Америки» вперше за 80 років припинив новинне мовлення

Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство пише, що Федеральний апеляційний суд США тимчасово заблокував рішення, яке зобов'язувало адміністрацію Дональда Трампа відновити роботу понад тисячі співробітників «Голосу Америки».

Варто зазначити, що в березні «Голос Америки» вперше за 80 років припинив новинне мовлення та оновлення свого вебсайту.

Reuters зазначило, що VOA готувався відновити мовлення наступного тижня, але USAGM поки що офіційно не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Яриш повідомив, що працівники «Голосу Америки», які перебували у вимушеній відпустці через припинення фінансування, знову отримали доступ до внутрішніх мереж.

«Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами», – процитував Яриш лист.

Як відомо, 14 березня Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію материнської компанії «Голосу Америки». Керівник відділу кадрів Агентства США з глобальних медіа (USAGM), що є материнською компанією «Голосу Америки», направив листи у яких міститься вказівка не заходити в робочі приміщення і не користуватися внутрішніми системами.

Тоді журналісти «Голосу Америки» подали позов до суду проти Білого дому через порушення їхніх прав. Федеральний суддя ухвалив тимчасове рішення на їхню користь. 

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Теги: суддя фінансування США ЗМІ

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