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Супутникові знімки зафіксували нарощування техніки на військовій базі у Білорусі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Супутникові знімки зафіксували нарощування техніки на військовій базі у Білорусі
супутникові знімки зафіксували десятки транспортних засобів і обладнання в гаражах для зберігання транспортних засобів
фото: CNN

На попередніх знімках, зроблених 16 липня, було видно лише близько 10 вантажних автомобілів і п’ять автобусів на одному складів

Зі супутникових знімків технологічної компанії Umbra видно, що на військовому гарнізоні поблизу населеного пункту Ціль Осиповського району в Білорусі спостерігається збільшення обладнання та транспортних засобів. Про це повідомляє CNN.

На попередніх знімках, зроблених Maxar Technologies 16 липня, було видно лише близько 10 вантажних автомобілів і п’ять автобусів на одному складів.

Огляд гарнізону Цель, Білорусь, 16 липня
Огляд гарнізону Цель, Білорусь, 16 липня
фото: CNN
Огляд гарнізону Цель, Білорусь, 21 липня
Огляд гарнізону Цель, Білорусь, 21 липня
фото: CNN

У четвер міністерство оборони Білорусі повідомило, що його сили проведуть спільні військові навчання з винищувачами Вагнера біля кордону з Польщею, яка є членом НАТО.

На початку липня президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив війська ПВК «Вагнер» до Білорусі для допомоги у навчанні військових його країни. Запрошення надійшло невдовзі після невдалого збройного повстання сил Вагнера проти Москви, яке Лукашенко, як приписували, допоміг погасити.

Нагадаємо, за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі сталася сутичка між «вагнерівцями» та прикордонниками.

Теги: військові навчання військові Білорусь військова техніка

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Супутникові знімки зафіксували нарощування техніки на військовій базі у Білорусі
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