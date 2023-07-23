Супутникові знімки зафіксували нарощування техніки на військовій базі у Білорусі

супутникові знімки зафіксували десятки транспортних засобів і обладнання в гаражах для зберігання транспортних засобів

На попередніх знімках, зроблених 16 липня, було видно лише близько 10 вантажних автомобілів і п’ять автобусів на одному складів

Зі супутникових знімків технологічної компанії Umbra видно, що на військовому гарнізоні поблизу населеного пункту Ціль Осиповського району в Білорусі спостерігається збільшення обладнання та транспортних засобів. Про це повідомляє CNN.

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На попередніх знімках, зроблених Maxar Technologies 16 липня, було видно лише близько 10 вантажних автомобілів і п’ять автобусів на одному складів.

Огляд гарнізону Цель, Білорусь, 16 липня фото: CNN

Огляд гарнізону Цель, Білорусь, 21 липня фото: CNN

У четвер міністерство оборони Білорусі повідомило, що його сили проведуть спільні військові навчання з винищувачами Вагнера біля кордону з Польщею, яка є членом НАТО.

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На початку липня президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив війська ПВК «Вагнер» до Білорусі для допомоги у навчанні військових його країни. Запрошення надійшло невдовзі після невдалого збройного повстання сил Вагнера проти Москви, яке Лукашенко, як приписували, допоміг погасити.

Нагадаємо, за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі сталася сутичка між «вагнерівцями» та прикордонниками.