Супутникові знімки зафіксували нарощування техніки на військовій базі у Білорусі
На попередніх знімках, зроблених 16 липня, було видно лише близько 10 вантажних автомобілів і п’ять автобусів на одному складів
Зі супутникових знімків технологічної компанії Umbra видно, що на військовому гарнізоні поблизу населеного пункту Ціль Осиповського району в Білорусі спостерігається збільшення обладнання та транспортних засобів. Про це повідомляє CNN.
На попередніх знімках, зроблених Maxar Technologies 16 липня, було видно лише близько 10 вантажних автомобілів і п’ять автобусів на одному складів.
У четвер міністерство оборони Білорусі повідомило, що його сили проведуть спільні військові навчання з винищувачами Вагнера біля кордону з Польщею, яка є членом НАТО.
На початку липня президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив війська ПВК «Вагнер» до Білорусі для допомоги у навчанні військових його країни. Запрошення надійшло невдовзі після невдалого збройного повстання сил Вагнера проти Москви, яке Лукашенко, як приписували, допоміг погасити.
Нагадаємо, за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.
Раніше повідомлялося, що у Білорусі сталася сутичка між «вагнерівцями» та прикордонниками.
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