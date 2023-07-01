Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона: є поранені

У Херсоні через ворожий обстріл поранені двоє дітей

Унаслідок атаки постраждали двоє дітей

Російські окупанти сьогодні, 1 липня, вдарили по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

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«Сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок», - зазначив він.

Через обстріл окупантів поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають дітям необхідну допомогу.

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Вранці, 29 червня, російські загарбники обстріляли Херсонщину, внаслідок чого одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли прибережні території Херсону запальними снарядами.

Нагадаємо, триває 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 22 бойові зіткнення.

Українські військові збільшили тиск на російські окупаційні війська на лівобережній частині Херсонщини поблизу зруйнованого Антонівського мосту, при цьому РФ змушена залучити частину своїх підрозділів для оборони на Запорізькому напрямку.

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