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КНДР запустила крилаті ракети у море – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
КНДР запустила крилаті ракети у море – ЗМІ
Пхеньян здійснив запуски на тлі зростання напруженості на півострові
фото з відкритих джерел

Цей запуск відбувся всього через три дні після того, як Північна Корея випустила дві балістичні ракети у море на протилежному узбережжі

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що військові з Північної Кореї здійснили запуск кількох крилатих ракет у Жовте море, між Китаєм та Корейським півостровом. Про це повідомляє Yonhap.

Цей запуск відбувся всього через три дні після того, як Північна Корея випустила дві балістичні ракети у море на протилежному узбережжі. За даними південнокорейських військових, спільно з американськими партнерами, ведуть аналіз пусків, щоб отримати більше інформації про тип запущених ракет та інші деталі.

"Наші збройні сили посилили спостереження та пильність, тісно співпрацюючи зі Сполученими Штатами та підтримуючи тверду готовність", - розповіли в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Також у Південній Кореї зазначили, що їхні військові уважно стежать за додатковими діями Півночі.

Повідомляється, що Пхеньян здійснив запуски на тлі зростання напруженості на півострові.

Нагадаємо, Північна Корея погрожує відповісти ядерною зброєю за демонстрацію військової потужності США, зокрема, через розміщення американського атомного підводного човна на узбережжі Південної Кореї. 

Раніше повідомлялося, що Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря на тлі запуску Північною Кореєю балістичної ракети. 

Також 12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності. У міноборони Японії повідомили, що запущена КНДР балістична ракета впала за 250 км від японського острова Хоккайдо. Токіо висловив Пхеньяну протест у зв'язку з запуском.

До слова, президент Південної Кореї попередив про здатність ядерних ракет КНДР вдарити по Європі

Теги: Південна Корея військові Північна Корея балістичні ракети

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