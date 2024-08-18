Сили оборони атакували комбінат «Кавказ» у Ростовській області. Подробиці від Генштабу

Пожежа на комбінаті «Кавказ» після удару Сил оборони України, 18 серпня 2024 р.

Уражено російське державне підприємство, яке постачало нафту й нафтопродукти для потреб окупаційної армії

Українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ» у ніч на 18 серпня. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

«Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.

До відома, комбінат «Кавказ» є російським державним підприємством, що входить до структури «Росрезерву». Об’єкт розташований у місті Пролетарськ Ростовської області.

Перед цим про атаку дронів на Ростовську область і влучання в нафтобазу повідомив губернатор Василь Голубєв.

Нагадаємо, що 3 серпня у Кам'янському районі Ростовської області загорівся комбінат «Атлас» Росрезерва, який розташований на відстані близько 160 кілометрів від лінії фронту.

До слова, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. За інформацією губернатора Олексія Смірнова та РосЗМІ, один з об'єктів, що загорівся, нафтобаза в селі Польова.