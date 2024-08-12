Росія отримала мільярди готівки у доларах та євро, попри західні санкції – Reuters

У період з листопада 2021 року по лютий 2022 року до Росії надійшло 18,9 млрд доларів і євро банкнот

Росія почала називати долар і євро «токсичними» у 2022 році, оскільки масштабні санкції відрізали їй доступ до світової фінансової системи

З того часу, як у березні 2022 року США та ЄС заборонили експорт своїх банкнот на територію Росії після вторгнення в Україну, до неї було ввезено близько 2,3 млрд доларів та євро. Про це повідомляє Reuters.

Митні дані, отримані від комерційного постачальника, який реєструє та збирає інформацію, показують, що готівка була перевезена до Росії з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не ввели обмежень на торгівлю з Росією. Країна походження більш ніж половини загальної суми не вказана.

Раніше не опубліковані дані показують, що Росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки, і демонструють, що долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей, навіть попри те, що Москва прагне скоротити свою залежність від твердих валют.

У грудні 2023 року уряд США пригрозив штрафами фінансовим установам, які допомагають Росії обходити санкції, і ввів санкції проти компаній із третіх країн на 2023 та 2024 роки.

Китайський юань обігнав долар США і став найбільш важливою іноземною валютою в Москві, хоча зберігаються значні проблеми з платежами.

Керівник інвестиційного відділу Astra Asset Management в Росії Дмитро Польовий зазначив, що багато росіян, як і раніше, хочуть мати готівкову іноземну валюту для поїздок за кордон, а також для невеликого імпорту та внутрішніх заощаджень. «Для приватних осіб долар, як і раніше, залишається надійною валютою», – сказав він агентству Reuters.

Росіяни готувалися до санкцій

Росія почала називати долар і євро «токсичними» у 2022 році, оскільки масштабні санкції відрізали їй доступ до світової фінансової системи, що ускладнило платежі та торгівлю. Близько $300 млрд валютних резервів Банку Росії у Європі було заморожено.

Митні записи охоплюють період з березня 2022 року по грудень 2023 року, і агентству Reuters не вдалося отримати доступ до свіжих даних. Документи показали сплеск імпорту готівки безпосередньо перед вторгненням. У період з листопада 2021 року по лютий 2022 року до Росії надійшло 18,9 млрд доларів і євро банкнот.

Керівник групи з міжнародної торгівлі та національної безпеки в американській юридичній фірмі Buchanan Ingersoll & Rooney Деніел Пікард, заявив, що різке зростання постачань перед вторгненням свідчить про те, що деякі росіяни хотіли захистити себе від можливих санкцій.

Центральний банк Росії оперативно обмежив видачу готівкової іноземної валюти фізичним особам після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль, що слабшає. За даними, з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено всього $98 млн у доларових та євробанкнотах.

Приплив іноземної валюти, навпаки, був набагато вищим. Найбільшим декларантом іноземної валюти була маловідома компанія Aero-Trade, яка пропонує послуги безмитної торгівлі в аеропортах та на борту літаків. За цей період вона задекларувала близько $1,5 млрд у купюрах.

Aero-Trade зареєструвала 73 постачання по 20 млн доларів або євро кожна, всі з яких були митно оформлені в московському аеропорту Домодєдово. Постачання були описані в митних деклараціях як обмін або виторг від торгівлі на борту. У більшості випадків Aero-Trade була вказана лише як декларант, організація, яка готує та подає митну документацію.

Згідно з митними записами, одну партію на 20 млн євро, оброблену Aero-Trade, було імпортовано у лютому минулого року Yves Rocher Vostok, дочірньою компанією французької косметичної групи Yves Rocher, яка досі керує десятками магазинів у Росії. У даних не вказано ні країну походження, ні назву постачальника.

За даними митних записів та джерела, знайомого з транзакціями, більше чверті з $2,27 млрд у банкнотах було імпортовано банками, більша частина з них була використана як оплата за дорогоцінні метали.

Декілька російських банків отримали готівку на суму $580 млн з-за кордону в період з березня 2022 року по грудень 2023 року і експортували приблизно еквівалентні обсяги дорогоцінних металів. У багатьох випадках постачання золота або срібла надсилалося компаніям, які постачали банкноти, свідчать записи.