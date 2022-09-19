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Свіже «гарматне м’ясо». Із Тамбова на війну відправлено 400 в’язнів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Свіже «гарматне м’ясо». Із Тамбова на війну відправлено 400 в’язнів
Російських ув'язнених вербують на війну в Україну
фото з відкритих джерел

Росія шукає різні способи поповнення втрачених в Україні значних резервів

У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 вересня.

Так, на посилення своїх підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.

А у Краснодарському краї громадські організації воїнів-афганців отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

Нагадаємо, 14 вересня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

Згодом стало відомо, що завербованих як мінімум 7 тисяч, але ймовірніше, що йдеться вже про 10 тисяч. Повідомлялося, що на війну в Україні з російських колоній вирушили ґвалтівники, вбивці та маніяк-канібал.

Раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.

Пригожин порадив ув'язненим, які не хочуть йти на війну з Україною, відправити на фронт своїх дітей.

Російські правозахисники звернулись до генпрокурора з листом, у якому просять пояснити, на яких підставах в’язнів відправляють на війну в Україні.

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Теги: Україна росія в'язниця війна окупанти

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