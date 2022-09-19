Вербування в’язнів на війну. Російські правозахисники здійняли бучу

Правозахисники вимагають пояснень від російського генпрокурора

Члени Ради з прав людини при президентові РФ звернулись до російського генпрокурора з листом, у якому просять пояснити, на яких підставах в’язнів відправляють на війну в Україні. Звернення 18 вересня опублікувано на сайті Правозахисної ради.

Правозахисників зацікавила інформація, поширена російськими ЗМІ, про те, що до участі у «спецоперації» залучають тисячі в’язнів російських тюрем.

Правозахисники підкреслили, що засуджених до позбавлення волі, які не відбули покарання, можна випускати за межі місця утримання лише за таких умов:

амністія;

помилування;

умовно-дострокове звільнення згідно з рішенням суду.

Відтак правозахисники написали: «У зв'язку з вищевикладеним просимо Вас роз'яснити, на якій підставі звільняються від відбуття ув'язнення зазначені особи, якщо ця інформація відповідає дійсності?».

Зазначимо, що 14 вересня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

Згодом стало відомо, що завербованих як мінімум 7 тисяч, але ймовірніше, що йдеться вже про 10 тисяч. Повідомлялося, що на війну в Україні з російських колоній вирушили ґвалтівники, вбивці та маніяк-канібал.

Раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, прокоментував вербування ув'язнених для участі у війні в Україні. Пригожин порадив ув'язненим, які не хочуть йти на війну з Україною, відправити на фронт своїх дітей.