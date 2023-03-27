Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео)

Росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300

Щонайменше одна людина загинула, ще 25 поранених внаслідок удару російських загарбників по Слов’янську на Донеччині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

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«Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов’янська», – йдеться в повідомленні.

Росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300.

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Крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка – дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає.

«Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється – триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково», – додав Кириленко.

Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.

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