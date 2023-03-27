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Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео)
фото: Павло Кириленко / Telegram

Росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300

Щонайменше одна людина загинула, ще 25 поранених внаслідок удару російських загарбників по Слов’янську на Донеччині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов’янська», – йдеться в повідомленні.

Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео) фото 1
Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео) фото 2

Росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300.

Крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка – дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.  За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає.

«Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється – триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково», – додав Кириленко.

Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео) фото 3

Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.

Про ситуацію в регіонах читайте тут.

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Теги: Донеччина війна росія окупанти Україна

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