Тайфун досяг берегів Тайваню: є зниклі та постраждалі

За даними рятувальних служб, 27 людей отримали травми, двоє туристів зникли безвісти

Тайфун Кунрей (Kong-rey) вирує біля на Тайваню. Він викликав зливи, повені і зсуви ґрунту, також рятувальники фіксують постраждалих та зниклих безвісти. Про це пише Taipei Times.

За даними рятувальних служб, 27 людей отримали травми і двоє туристів зникли безвісти.

Напередодні на острові евакуювали близько 8,6 тис. мешканців. Влада підготувала 71 притулок.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами на Тайвані скасували 527 авіарейсів, зокрема 298 міжнародних, пише Taiwan News. У низці районів острова також призупинили залізничне сполучення.

Крім того, на 13.00 за місцевим часом близько 96 тис. домогосподарств залишалися без електрики.

Раніше повідомлялося про закриття шкіл та офісів, про відміну десятків поромних рейсів. За прогнозами метеорологів, тайфун вийде до Тайванської протоки, потім – до Східно-Китайського моря, а далі попрямує до Японії, зазначає CNN.

Нагадаємо, на Тайвані жертвами тайфуну «Кратон» стали чотири особи, 719 людей отримали травми, а одна людина вважається зниклою. Збитки, які завдані аграрному сектору острова, перевищили $12 млн.Водночас, серед понад 436,6 тисяч домогосподарств, які постраждали від відключення електрики через «Кратон», лише 1,1 тисячі залишалися без світла.