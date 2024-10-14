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Китай оточив Тайвань під час військових навчань – Guancha

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай оточив Тайвань під час військових навчань – Guancha
Навчання «Спільний меч –2024В» тривають навколо Тайваню
фото із відкритих джерел

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала проведення навчань «Спільний меч –2024В» навколо Тайваню, щоб стримати прагнення острова до незалежності

Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) розпочала навчання навколо Тайваню, під час яких Пекін відпрацює блокаду півострова. Про це повідомив офіційний представник Східної зони бойового командування китайської армії Лі Сі, його слова наводить Guancha.

За його словами, навчання «Спільний меч –2024В» «зосереджені на питаннях патрулювання морської та повітряної боєготовності, блокаді ключових портів та районів, завдання ударів по морських і наземних цілях» у Тайвані.

«Навчання є суворим попередженням сепаратистським силам, які прагнуть «незалежності Тайваню», і є справедливим і необхідним кроком для захисту національного суверенітету та збереження державної єдності», – підкреслив Лі Сі.

У маневрах беруть участь військово-морський флот, військово-повітряні сили, ракетні війська та інші військові сили Китаю. За даними видання Guancha, навчання проходять навколо всієї території Тайваню: у Тайванській затоці на заході від острова, у його східній, південній та північній частинах.

Адміністрація Тайваню заявила, що військові маневри Китаю є «кричущою провокацією». Джерело Reuters на острові підтвердило, що Пекін під час навчань відпрацьовує блокаду тайванських портів на півночі та півдні, міжнародних морських шляхів, а також відбиття ймовірних атак іноземних сил.

Тайвань та материковий Китай розділилися у 1949 році під час громадянської війни. Китайський уряд дотримується принципу одного Китаю і виступає проти незалежності Тайваню, вважаючи острів своєю територією. Однак Тайвань категорично заперечує модель «одна країна – дві системи», яку з 1980-х просуває Пекін. Тайвань підтримують США: у Вашингтоні визнають суверенітет Китаю над островом, але вважають статус Тайваню неврегульованим. США постачають острову зброю та військове обладнання. Захистити Тайвань у разі нападу Китаю неодноразово обіцяв американський президент Джо Байден.

Нагадаємо, збройні сили Китаю, Народно-визвольна армія, розпочали чергові військові навчання біля Тайваню 14 жовтня. Пекін називає ці дії попередженням щодо «сепаратистських тенденцій» влади острова.

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Теги: армія Китай військові навчання військові навчання Тайвань

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