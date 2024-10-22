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Колишній президент Перу отримав 20 років ув'язнення за рекордний хабар

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Колишній президент Перу отримав 20 років ув'язнення за рекордний хабар
Колишнього президента Алехандро Толедо засудили до 20 років і шести місяців ув'язнення
фото: Difusión

Колишній очільник Перу Алехандро Толедо, який керував країною з 2001 по 2006 рік, отримав 20 років і шість місяців за ґратами

Колишнього президента Перу Алехандро Толедо засуджено до 20,5 років ув'язнення за отримання хабара у розмірі $35 млн. Про це повідомив місцевий телеканал Willax Television.

За даними слідства, Толедо отримав від компанії Odebrecht $35 млн. Натомість компанія отримала тендер на будівництво двох ділянок Міжкеанічного шосе.

Слідство вважає, що колишній президент організовував зустрічі у Палаці уряду з метою прискорення процесу тендеру на користь компанії Odebrecht.

Толедо був заарештований у США у 2019 році на запит перуанської генпрокуратури. Влада країни просили видати Толедо ще на початку 2017 року.

Толедо, який очолював країну з 2001 по 2006 рік, також був звинувачений у змові та відмиванні грошей. Компанія Odebrecht, яка змінила назву на Novonor, визнала, що сплачувала значні суми хабарів по всій Латинській Америці для отримання великих державних контрактів.

78-річного Алехандро Толедо екстрадували до Перу із США минулого року, де він проживав кілька років перед тим, як здався федеральному суду у Каліфорнії. На судовому засіданні він заявив про свою невинність і попросив пом'якшити покарання, вказуючи на проблеми зі здоров'ям. Толедо також подавав апеляцію, щоб його екстрадицію заблокували. Проте раніше суд у Сан-Хосе штату Каліфорнія у США відхилив це прохання.

Нагадаємо, Львівський окружний адміністративний суд поновив на посаді Сергія Бутова, митника, затриманого за хабар у $16 тис. Суд визнав звільнення чиновника незаконним та зобов'язав виплатити йому компенсацію. Рішення суду опубліковано у Єдиному реєстрі судових рішень України.

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Теги: суд хабар слідство в'язниця президент Перу влада

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