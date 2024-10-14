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«Суворе попередження»: Китай розпочав нові військові навчання поблизу Тайваню

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Суворе попередження»: Китай розпочав нові військові навчання поблизу Тайваню
КНР розпочинає новий раунд військових навчань
фото з відкритих джерел

КНР біля берегів тайваню у понеділок розпочала чергові навчання

Збройні сили Китаю, Народно-визвольна армія, розпочали чергові військові навчання біля Тайваню 14 жовтня. Пекін називає ці дії попередженням щодо «сепаратистських тенденцій» влади острова. Про це повідомляє Reuters.

Дати завершення цих військових навчань китайська сторона не називає.

Як заявили в китайському військовому командуванні, навчання Joint Sword-2024B проводяться в Тайванській протоці та районах на північ, південь і схід від Тайваню.

«Ці навчання також служать суворим попередженням щодо сепаратистських дій сил незалежності Тайваню. Це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності», – йдеться в заяві командування КНР.

Китай також оприлюднив карту, де позначено дев'ять зон поблизу Тайваню, де проходили навчання: дві на східному узбережжі острова, три на західному, одна на півночі та три біля островів під контролем Тайваню поблизу китайського узбережжя. Командування КНР заявило, що їхні кораблі та літаки наближаються до Тайваню з різних сторін, проводячи патрулювання та тренування бойової готовності, відпрацьовуючи блокування ключових портів і атак на морські й наземні цілі. Однак бойові стрільби або заборони польотів не оголошувалися.

Своєю чергою у Тайвані засудили такі дії з боку китайської армії. Проте зазначається, що Тайбей був готовий до них.

Нагадаємо, Тайвань оголосив про підвищення рівня бойової готовності своїх збройних сил 29 вересня у зв'язку з нещодавніми ракетними запусками Китаю, що викликали занепокоєння на міжнародній арені. 

До слова, нещодавно вперше в своїй історії китайські війська вивели із портів базування у відкрите море всі свої авіаносці. Як зазначають аналітики, це може бути репетицією до ймовірної війни із Тайванем.

Раніше стало відомо, що президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у Росії «історичні» землі на Далекому Сході. 

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Теги: блокування Тайвань президент навчання військові військові навчання Китай армія

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