Військовий назвав головну зброю Росії на більшості напрямків

Переможе той, хто не лише швидше реагуватиме, а зможе випереджати на пару кроків противника

Головна зброя ворога на більшості напрямків сьогодні – це керовані авіаційні бомби, дрони і часті малі штурмові групи. Переможе той, хто не лише швидше реагуватиме, а зможе випереджати на пару кроків противника, робити непередбачувані ходи. Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади «Рубіж» Максим Таран. Війна змінюється постійно, каже військовий.

«Кожна ротація, повертаючись після відпочинку, змушена якоюсь мірою перенавчатися і знаходити нові шляхи боротьби, відповідно до ситуації. Ці зміни з обох сторін йдуть у відповідь, іноді на випередження. Десь це спричиняє технічний прогрес – нові засоби радіоелектронної боротьби, нові характеристики дронів. А десь, відповідно до умов і командирів, змінюється тактика на землі. На початку вторгнення ми бачили пересування незмірних колон техніки», – каже Максим Таран.

За його словами, сьогодні це вже навіть уявити важко, бо навіть невеликі колони швидко знищуються. Завершилася і епоха масованих штурмів.

Раніше відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада. У лавах ЗСУ все частіше спостерігаються випадки дезертирства. Головна причина – почуття несправедливості, яке виникає в українських військових.

Також німецький збройовий концерн Rheinmetall збудує в Україні чотири заводи. Один із них уже працює.

Крім того, Сеул може переглянути питання надання зброї Україні в разі посилення військової активності Північної Кореї.