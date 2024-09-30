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Тайвань оголосив повну боєготовність через пуски ракет КНР

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Тайвань оголосив повну боєготовність через пуски ракет КНР
Тайвань готується до війни
фото з відкритих джерел

Ситуація у відносинах Тайваню та Китаю залишається напруженою

Тайвань оголосив про підвищення рівня бойової готовності своїх збройних сил 29 вересня у зв'язку з нещодавніми ракетними запусками Китаю, що викликали занепокоєння на міжнародній арені. Про це інформує видання Reuters.

Журналісти стверджують, що ці дії з боку Китаю є частиною тривалої напруженості між Пекіном і Тайбеєм, яка триває вже десятиліттями. Тайванське оборонне відомство виявило «численні хвилі обстрілів» починаючи з 6:50 ранку за місцевим часом у суботу, 28 вересня, з боку ракетних військ та армії Китаю у провінціях і регіонах Внутрішньої Монголії, Ганьсу, Цінхай та Сіньцзян. Вони розташовані щонайменше за 2000 км від острову.

Історія конфлікту


Конфлікт між Китаєм і Тайванем бере свій початок із закінчення громадянської війни в Китаї в 1949 році, коли націоналістичний уряд Китаю (Гоміндан) втік на острів Тайвань після поразки від комуністичних сил. З того часу Китай вважає Тайвань своєю територією і прагне відновити контроль над ним, тоді як Тайвань функціонує як незалежна держава з власним урядом і демократичною системою.

Протягом останніх років Китай нарощує військову активність поблизу Тайваню, що викликає тривогу у Тайбея та його міжнародних партнерів. Ракетні запуски, що сталися напередодні, є одним з найостанніших проявів агресії Китаю. Тайванські військові заявили, що готові до можливих загроз та захисту своєї території.

Міжнародна реакція


Ці дії викликали різку реакцію з боку міжнародної спільноти. США, які є найбільшим союзником Тайваню, підкреслили свою підтримку і готовність до захисту острова у разі агресії з боку Китаю. Американці висловили стурбованість з приводу ескалації конфлікту і закликали Китай дотримуватися миру і стабільності в регіоні.

Країни Європейського Союзу раніше також закликали до стриманості і наголосили на важливості мирного вирішення конфлікту. Зокрема, Франція і Німеччина висловили підтримку Тайваню і підкреслили необхідність діалогу між сторонами.

Підтримка Тайваню з боку США та позиція України


США продовжують надавати військову та політичну підтримку Тайваню, включаючи поставки озброєння та участь в спільних військових навчаннях. Важливо зазначити, що у випадку відкритого конфлікту з Китаєм, Тайвань може розраховувати на швидку реакцію з боку американських військових.

Україна, яка сама стикається з агресією з боку Росії, висловила солідарність з Тайванем. Офіційні представники України підкреслили важливість міжнародної підтримки в умовах загрози суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо, нещодавно вперше в своїй історії китайські війська вивели із портів базування у відкрите море всі свої авіаносці. Як зазначають аналітики, це може бути репетицією до ймовірної війни із Тайванем.  

До слова, 17 вересня, американський розвідувальний літак пролетів над Тайванською протокою, що викликало негайну реакцію Китаю. Китай підняв у повітря свої винищувачі для спостереження та супроводу американського борту.

Раніше стало відомо, що президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у Росії «історичні» землі на Далекому Сході. 

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Теги: Китай військові Тайвань озброєння війна

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