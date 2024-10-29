ЦАХАЛ знищив інфраструктуру «Хезболли» на півдні Лівану

Ізраїльська армія провела багато спецоперацій проти бойовиків у Лівані

Ізраїльські війська ліквідували багато об'єктів інфраструктури угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. В основному спецоперації проводились в районі селища Кфаркела. Про це повідомляється у Telegram-каналі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що протягом останнього року армія Ізраїлю провела декілька спецоперацій у районі Кфаркели.

Військові здійснювали цілеспрямовані рейди з метою розслідування та викриття підпільної терористичної інфраструктури, складів зброї та спостережних пунктів, які є одним з головних опорних пунктів терористичної організації «Хезболла».

Протягом останніх тижнів, під час обмежених та локалізованих рейдів, війська 769-ї бригади під командуванням 91-ї дивізії розширили свою діяльність на район Кфаркели.

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Військові ЦАХАЛ Фото: 769-ї бригади

Ціллю стало знищення терористичної інфраструктури у центрі селища, що має зменшити ймовірність наземного вторгнення терористів з цього регіону на північ Ізраїлю в рамках їхнього плану «Завоювання Галілеї».

«На сьогоднішній день війська ЦАХАЛу виявили та знищили підпільну терористичну інфраструктуру, сотні військових споруд «Хезболли», тисячі одиниць зброї, розвідувальні документи противника, пускові установки і тактичне обладнання, що належать «Радванським силам» угруповання», – йдеться у повідомленні.

Ізраїльські війська демонтують терористичну інфраструктуру, яку «Хезболла» створювала протягом багатьох років у районі Кфаркели, зокрема в будинках та об'єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти в Ірані.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Також раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа.

До слова, супутникові знімки свідчать про те, що Ізраїль, обстрілюючи Іран у суботу, влучив у будівлю, яка раніше, за інформацією, використовувалася для розробки ядерної зброї, та знищив об'єкти для змішування твердого пального для ракет.