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Фронт у Харківській області: росіяни хочуть поновити наступ на місто

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Фронт у Харківській області: росіяни хочуть поновити наступ на місто
Руїни Вовчанська
фото з відкритих джерел

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною

Російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області. Про це йдеться у звіті про обстановку в зоні оперативного тактичного угруповання «Харків».

«Зранку росіяни здійснили спробу висування реактивної вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А з напрямку Шебекіно, імовірно, в рамках підготовки до поновлення наступальних дій в районі Вовчанська. В результаті вчасного виявлення, Силами оборони було застосовано розрахунок FPV з метою нанесення вогневого ураження», – сказано у повідомленні.

За повідомленням оперативного тактичного угруповання, обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Неподалік населеного пункту Липці ворог вночі за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами.

З метою виконання спеціальних вогневих завдань на напрямку Стариці окупанти додатково залучили 4 снайперські пари.

У Вовчанську протягом ночі противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з метою корегування та нанесення вогневого ураження по позиціям Сил оборони, проводив відновлення боєздатності підрозділів та поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії. Також відмічено евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу окупантів.

Протягом минулої доби відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали одного авіаудару з використанням КАБу, а також 44 удари дронами-камікадзе. Здійснили 433 обстріли позицій захисників України.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська застосовують у Вовчанську тактику «підземних кротів» . Мова йде про створення тунелів між підвалами для прихованих переміщень.

Нагадаємо, речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти планують завести у Вовчанськ чеченський спецназ «Ахмат». Проте їхня присутність там скоріше «самопіар». 

До слова, колись квітуче українське місто Вовчанськ на Харківщині перетворено на руїни внаслідок постійних обстрілів російськими окупантами. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували шокуючі кадри, зняті з дрона, які демонструють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових. Злочин трапився улітку 2024 року. 

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Теги: руїни окупанти армія ворог наступ росіяни злочин місто влада Харків

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