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У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
Адвокат пояснив, чому з фонду військовополонених та цивільних заручників підбирають кандидатури під сфабриковані кримінальні справи
фото: росЗМІ

Засновник проєкту з пошуку полонених пояснив, як РФ уникає відповідальності за вбивства та катування українців

Росія нікому не дає статусу військовополоненого, аби не дотримуватись положень Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Про це заявив засновник проєкту «Пошук.Плен», адвокат Микола Полозов, повідомляє видання «Точка».

«У Росії немає військовополонених. Жодного, на думку російської влади. Є затримані за протидію СВО. Такого статусу, як затримані за протидію СВО, немає в жодному російському законі. Це просто придумали так, щоб не нести ні за що відповідальність», – заявив Полозов.

Правозахисник зауважив, що точної цифри людей, які зараз перебувають у російському полоні, немає з двох причин.

Перша причина – українські військовослужбовці, які не повертаються після бойового завдання та чиї тіла не виявлені, вважаються зниклими безвісти, але при цьому багато хто з них перебуває в полоні, пояснив адвокат. Друга причина, за його словами, російська влада приховує кількісні показники громадян України, які перебувають у полоні, та їх статус (тобто військовополонений це чи мирний житель, чи є стосовно нього кримінальна справа).

«У російському полоні перебувають і цивільні та військові. Щодо частини з них російська влада порушує кримінальні справи. І тоді про цих людей стає хоч щось відомо. Але переважна більшість перебуває у закритих спецустановах, яких абсолютно немає доступу. Ці люди фактично без правового статусу», – підкреслив Полозов.

Адвокат також пояснив, чому з фонду військовополонених та цивільних заручників підбирають кандидатури під сфабриковані кримінальні справи. На його переконання, «роздутий репресивний апарат вимагає демонструвати якісь успіхи». Полозов додав, що росіяни у такий спосіб формують статистику, заробляючи на всіх рівнях.

Нагадаємо, щонайменше 177 українців загинули в російському полоні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило Politico з покликанням на дані Міноборони України.

Зазначається, що в результаті обмінів полоненими між Москвою і Києвом було повернуто близько 3600 українських військовополонених і депортованих громадян. Однак ще тисячі досі перебувають у російських катівнях.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

Як відомо, на осінній сесії ПАРЄ у Страсбурзі ухвалено резолюцію, у якій Рада Європи вперше піднімає питання звільнення та подальшої реабілітації українських полонених, а також вимагає від Росії дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права. 

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Теги: Микола Полозов полон адвокат військові влада росіяни

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