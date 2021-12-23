Між Україною і Польщею відкрили ще один авіарейс

Авіарейси на цьому маршруті здійснюватиме літак Bombardier Dash Q400 польської авіакомпанії LOT

Авіарейс Львів - Зелена Гура здійснюватиметься раз на тиждень

У четвер, 23 грудня, відкрилося ще одне авіасполучення між Україною і Польщею: раз на тиждень відбуватимуться авіарейси між Львовом і Зеленою Гурою (захід Польщі). Про це інформує офіційний сайт Любуського воєводства Польщі (адміністративний центр Зелена Гура).

Як зазначається, авіарейс здійснюватиметься раз на тиждень.

Із Зеленої Гури літак (рейс LO 733) вилітатиме у четвер о 21:40 (за місцевим часом) і приземлятиметься у Львові в п’ятницю о 00:20. Водночас у зворотньому напрямку літак (LO 734) вилітатиме у п’ятницю о 07:40.

Авіарейси на цьому маршруті здійснюватиме літак Bombardier Dash Q400 польської авіакомпанії LOT, який вміщає 78 пасажирів.

Переліт за цим маршрутом триватиме 1,5 години, а вартість квитка становитиме від 200 злотих (1,3 тис. грн).

Як відомо, між Україною і Польщею існує розгалужена мережа авіамаршрутів.

Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

Нагадаємо, SkyUp відкрила продаж квитків на чотири нові рейси зі Львова. Ще SkyUp почав літати до Тель-Авіва: дивіться розклад та ціни на квитки.