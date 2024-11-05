Телескоп Hubble сфотографував галактику за 49 млн світлових років від Землі
Телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував спіральну галактику
Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував спіральну галактику з перемичкою NGC 1672, розташовану за 49 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Золотої Риби. Про це повідомила обсерваторія ESA.
Ця спіральна галактика, NGC 1672, є вражаючим прикладом галактики з перемичкою, яка має характерну структуру, що нагадує форму перемички. Вона розташована в сузір’ї Золотої Риби (Pisces) і знаходиться на відстані приблизно 49 млн світлових років від нашої планети.
Галактика NGC 1672 особливо цікава для астрономів через свою яскраву центральну область, де активно відбувається формування зірок. Зображення, отримані телескопом Hubble, дозволяють вченим досліджувати структуру та динаміку галактики, а також вивчати процеси, що відбуваються в її ядрі.
У самому центрі знаходиться ще більш яскраве джерело рентгенівського випромінювання – активне ядро галактики. Поруч із центром розташовані деякі особливо вражаючі зірки; щойно утворені та надзвичайно гарячі. Вони вбудовані в кільце гарячого газу та випромінюють потужне Х-проміння.
Такі спостереження допомагають краще зрозуміти еволюцію галактик і механізми, що впливають на їх розвиток.
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