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Телескоп Hubble сфотографував галактику за 49 млн світлових років від Землі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Телескоп Hubble сфотографував галактику за 49 млн світлових років від Землі
Телескоп Hubble сфотографував далеку галактику
Фото: ESA/Hubble & NASA

Телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував спіральну галактику

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував спіральну галактику з перемичкою NGC 1672, розташовану за 49 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Золотої Риби. Про це повідомила обсерваторія ESA.

Ця спіральна галактика, NGC 1672, є вражаючим прикладом галактики з перемичкою, яка має характерну структуру, що нагадує форму перемички. Вона розташована в сузір’ї Золотої Риби (Pisces) і знаходиться на відстані приблизно 49 млн світлових років від нашої планети.

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Телескоп зазнаяв галактику з перемичкою NGC 1672
Фото: ESA/Hubble & NASA

Галактика NGC 1672 особливо цікава для астрономів через свою яскраву центральну область, де активно відбувається формування зірок. Зображення, отримані телескопом Hubble, дозволяють вченим досліджувати структуру та динаміку галактики, а також вивчати процеси, що відбуваються в її ядрі.

У самому центрі знаходиться ще більш яскраве джерело рентгенівського випромінювання – активне ядро ​​галактики. Поруч із центром розташовані деякі особливо вражаючі зірки; щойно утворені та надзвичайно гарячі. Вони вбудовані в кільце гарячого газу та випромінюють потужне Х-проміння.

Такі спостереження допомагають краще зрозуміти еволюцію галактик і механізми, що впливають на їх розвиток.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що космічне агентство NASA має на меті вирощувати космічні «готелі» та інші споруди з використанням грибів і місячного пилу.

Нагадаємо, група вчених із КНР проаналізувала склад ґрунту, доставлений зі зворотного боку Місяця. Зразки місячного ґрунту, доставлені Chang'e 6, в основному складаються з базальту, брекчії, цементиту, світлих гірських порід та склоподібного матеріалу. Фрагменти базальту становлять від 30 до 40% від загальної кількості зразків. 

До слова, українські вчені запропонували неймовірний варіант подорожі космосом.

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Теги: вчені космос NASA наука

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