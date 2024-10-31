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Внаслідок повені в Іспанії збільшилось число жертв – Associated Press

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Внаслідок повені в Іспанії збільшилось число жертв – Associated Press
В Іспанії загинули люди під час повені
фото з відкритих джерел

Через раптові повені в Іспанії загинули люди

Несподівані повені в Іспанії перетворили сільські вулиці на річки, завдали шкоди будівлям, порушили транспортні зв’язки і забрали життя принаймні 95 осіб. Про це повідомляє AP.

Зливи, що розпочалися у вівторок, призвели до повеней на півдні та сході Іспанії, від Малаги до Валенсії. Грязьові потоки, перемішані зі сміттям та предметами побуту, зі швидкістю несли автомобілі вулицями. Поліція та рятувальні служби застосовували гелікоптери для евакуації людей з будинків і гумові човни, щоб дістатися до водіїв, які опинилися на дахах своїх автомобілів.

Екстрені служби в регіоні Валенсія підтвердили в середу, що кількість загиблих становить 92 особи. Ще двоє людей загинули в сусідньому регіоні Кастилія-Ла-Манча, а також одна смерть була зафіксована в південній Андалусії.

Рятувальники разом з понад 1100 військовослужбовцями іспанських підрозділів екстреного реагування були направлені до постраждалих районів. Центральний уряд Іспанії створив кризовий комітет для координації рятувальних операцій.

Національна метеорологічна служба Іспанії повідомила, що протягом восьми годин у Валенсії випало більше опадів, ніж за попередні 20 місяців.

Очікується, що кількість загиблих зросте, оскільки з інших регіонів ще не надходили дані про жертви, а пошукові роботи в складних для доступу місцях тривають.

Іспанія все ще оговтується після сильної посухи, в країні спостерігаються рекордно високі температури. Вчені вважають, що часті випадки екстремальних погодних явищ, ймовірно, пов'язані зі зміною клімату. Тривала посуха ускладнює здатність землі поглинати великі обсяги води.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що в Іспанії внаслідок повеней, які накрили південну та східну частини країни, загинули щонайменше 13 людей. Серед загиблих – четверо дітей.

Нагадаємо, раніше Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.

До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.

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Теги: клімат смерть поліція вчені

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