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Швидший ніж звук в 26 разів: повз Землю пронісся небезпечний астероїд

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Швидший ніж звук в 26 разів: повз Землю пронісся небезпечний астероїд
Потенційно небезпечний астероїд пройшов повз Землю
фото з відкритих джерел

Астероїд, який називають «сніговиком», пролетів повз Землю і потрапив на знімки радарів    

Астероїд 2024 ON пролетів поблизу Землі кілька днів тому на відстані приблизно 1 мільйона кілометрів. Це майже в 2,6 рази більше, ніж відстань до Місяця. Астероїд, розміром в два футбольні поля, близько 220 метрів у діаметрі, був класифікований як «потенційно небезпечний», але не становив явної загрози для нашої планети​. Про це йдеться в нещодавньому пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA.

Як заявили в космічному агентстві, цей об'єкт рухався зі швидкістю близько 31,933 км/год, що в 26 разів перевищує швидкість звуку. За оцінками астрономів, подібні близькі підльоти відбуваються в середньому раз на десятиліття, але 2024 ON не повернеться в цей регіон космосу ще щонайменше 200 років​.

«Цей астероїд класифікується як потенційно небезпечний, але він не становить загрози для Землі в осяжному майбутньому», – заявили науковці.

Астероїд-сніговик
Астероїд-сніговик
Фото: NASA

Цікаво, що астероїди є залишками матеріалу, з якого утворилася наша Сонячна система 4,6 мільярдів років тому. Астрономи постійно спостерігають за подібними об'єктами, щоб відстежувати їх траєкторії та виявляти потенційні загрози. За даними NASA, нині ведеться моніторинг за близько 28,000 астероїдів, і жоден з них не загрожує Землі протягом наступних 100 років​.

Для тих, хто хотів спостерігати за цим космічним тілом, трансляції його проходження можна було побачити через проєкт Virtual Telescope, що дозволяє любителям астрономії слідкувати за небесними явищами в режимі реального часу.

Нагадаємо, за інформацією NASA, раніше повз Землю пролетів астероїд, довжина якого становить приблизно 61 метр. Небесний об'єкт пролетів на відстані чотири з половиною мільйони кілометра від Землі.

До слова, науковці Астрономічного центру дослідження з’ясували, що з кінця вересня по листопад до Землі наблизиться астероїд, який стане на деякий час супутником нашої планети. 

Раніше, 4 вересня, жителі Філіппін стали свідками рідкісного та захоплюючого видовища – яскравого спалаху астероїда 2024 RW1, який увійшов в атмосферу Землі та згорів у небі. 

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Теги: космос NASA астероїд Планета Земля

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