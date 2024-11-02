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Учені створили цифрових двійників пацієнтів: як це допоможе у лікуванні раку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Учені створили цифрових двійників пацієнтів: як це допоможе у лікуванні раку
Технологію цифрових двійників створили британські науковці
фото: ohsl.us (ілюстративне)

Цифрові двійники, створені на основі медичних даних пацієнтів, дозволяють передбачати, як конкретний організм відреагує на лікування

Британські вчені розробили цифрових двійників пацієнтів, яких використовують як віртуальних піддослідних для тестування ліків. Це допомагає прогнозувати, які препарати будуть найбільш ефективними для лікування різних типів раку. Про це повідомляє New Atlas.

«У всьому світі ми витрачаємо мільярди доларів на розробку нових методів лікування раку. Деякі з них виявляться успішними, але більшість – ні. Ми можемо використовувати цифрових двійників, щоб представляти окремих пацієнтів, створювати когорти для клінічних випробувань і порівнювати методи лікування, щоб побачити, наскільки вони можуть бути успішними, перш ніж тестувати їх на реальних пацієнтах», – розповів доктор Узма Асгар, медичний онколог-консультант, яка зараз працює в лондонському фонді Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Зазначається, що цифрові двійники, створені на основі медичних даних пацієнтів, дозволяють передбачати, як конкретний організм відреагує на лікування. Технологія отримала названу FarrSight-Twin.

Завдяки такій віртуальній моделі вдалося спрогнозувати результати лікування при раку яєчників, молочних залоз і підшлункової залози. Згідно з дослідженням, пацієнти, яким рекомендували препарати, перевірені на їхніх цифрових двійниках, мали 75% шансів на успішне лікування, тоді як у тих, хто приймав інші ліки, цей показник становив лише 53,5%.

Вчені сподіваються, що ця технологія сприятиме оптимізації лікування складних типів онкології, зокрема раку молочної залози, що не піддається стандартним методам лікування.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість занедбаних випадків раку, адже люди менше звертають увагу на своє здоров'я. Про це йдеться в матеріалі «Главкому», де лікарі назвали п'ять особливостей онкологічних захворювань, які провокує війна.

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Теги: онкологія здоров'я Велика Британія методи лікування лікар вчені

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