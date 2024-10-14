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Христофор Колумб виявився євреєм. Сенсаційні результати дослідження ДНК

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Христофор Колумб виявився євреєм. Сенсаційні результати дослідження ДНК
Колум, як виявилось, був євреєм
фото з відкритих джерел

Науковці визначили, що Христофор Колумб був євреєм

Вчені нарешті розкрили багатовікову таємницю походження Христофора Колумба, використавши ДНК-аналіз, результати якого були представлені в іспанському документальному фільмі «ДНК Колумба: його справжнє походження». За даними дослідження, Колумб був євреєм.

Цей документальний проєкт базується на 22-річних дослідженнях під керівництвом судмедексперта та професора Хосе Антоніо Лоренте з Університету Гранади. В рамках роботи вивчали сотні кісткових зразків та історичних документів. Аналіз проводили на останках, похованих у Севільському соборі, які офіційно вважаються могилою Колумба. І хоча раніше існували сумніви щодо справжності його поховання в цьому місці, нові докази підтвердили, що саме він там покоїться.

Ключовим моментом дослідження став порівняльний аналіз ДНК Христофора Колумба і його відомих родичів, зокрема його сина Ернандо Колона, чиї рештки також зберігаються в тому ж соборі. Після перевірки восьми найімовірніших версій його походження, генетичний тест підтвердив єврейське коріння Колумба.

Хоча в багатьох історичних джерелах Колумб згадується як християнин, дослідники зазначають, що він приховував своє походження, оскільки в XV столітті євреї були змушені залишити католицькі країни. Через це він усе життя був змушений видавати себе за католика.

Христофор Колумб помер у 1506 році у місті Вальядолід, Іспанія, але хотів бути похованим на острові Еспаньола. Його останки кілька разів переміщували, і лише в 1898 році їх остаточно перепоховали в Севільському соборі.

Вважається, що Христофор Колумб відкрив Америку 12 жовтня 1492 року, коли його експедиція вперше досягла узбережжя Нового Світу.

Нагадаємо, вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та їхні колеги в Австралії створили бактерії, які здатні виявляти наявність ДНК пухлини в живому організмі.

До слова, дослідження Mastercard, проведене у 16 ​​країнах, показало, що жителі Європи почали вечеряти у ресторанах раніше, ніж до пандемії. Про це пише Еuronews.

Стало відомо, що людський мозок дедалі більше потерпає від мікропластику. Зразки мозку, зібрані під час аутопсії на початку 2024 року, містили більше дрібних часток пластику, ніж зразки, зібрані вісім років тому, йдеться в дослідженні, опублікованому в травні. 

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Теги: Іспанія поховання вчені ДНК наука

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