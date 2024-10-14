Христофор Колумб виявився євреєм. Сенсаційні результати дослідження ДНК

Науковці визначили, що Христофор Колумб був євреєм

Вчені нарешті розкрили багатовікову таємницю походження Христофора Колумба, використавши ДНК-аналіз, результати якого були представлені в іспанському документальному фільмі «ДНК Колумба: його справжнє походження». За даними дослідження, Колумб був євреєм.

Цей документальний проєкт базується на 22-річних дослідженнях під керівництвом судмедексперта та професора Хосе Антоніо Лоренте з Університету Гранади. В рамках роботи вивчали сотні кісткових зразків та історичних документів. Аналіз проводили на останках, похованих у Севільському соборі, які офіційно вважаються могилою Колумба. І хоча раніше існували сумніви щодо справжності його поховання в цьому місці, нові докази підтвердили, що саме він там покоїться.

Ключовим моментом дослідження став порівняльний аналіз ДНК Христофора Колумба і його відомих родичів, зокрема його сина Ернандо Колона, чиї рештки також зберігаються в тому ж соборі. Після перевірки восьми найімовірніших версій його походження, генетичний тест підтвердив єврейське коріння Колумба.

Хоча в багатьох історичних джерелах Колумб згадується як християнин, дослідники зазначають, що він приховував своє походження, оскільки в XV столітті євреї були змушені залишити католицькі країни. Через це він усе життя був змушений видавати себе за католика.

Христофор Колумб помер у 1506 році у місті Вальядолід, Іспанія, але хотів бути похованим на острові Еспаньола. Його останки кілька разів переміщували, і лише в 1898 році їх остаточно перепоховали в Севільському соборі.

Вважається, що Христофор Колумб відкрив Америку 12 жовтня 1492 року, коли його експедиція вперше досягла узбережжя Нового Світу.

Нагадаємо, вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та їхні колеги в Австралії створили бактерії, які здатні виявляти наявність ДНК пухлини в живому організмі.

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