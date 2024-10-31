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Над Антарктидою з'явилися «небесні гребінці»: українські полярники розповіли про явище

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Над Антарктидою з'явилися «небесні гребінці»: українські полярники розповіли про явище
Хвилясті хмари – це наслідок взаємодії різних шарів тропосфери – нижнього шару атмосфери – газової оболонки Землі
фото: Національний антарктичний науковий центр

Полярники зі станції «Академік Вернадський» поділилися унікальними фото рідкісного явища

Українські полярники показали незвичайне явище в Антарктиді – це «небесні гребінці» – хвилясті хмари, які набувають особливого вигляду завдяки нестійкості Кельвіна – Гельмгольца: коли зустрічаються два потоки, які мають різну щільність. Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці зазначили, що нестійкість може виникати на межі двох різних середовищ або двох шарів одного середовища.

Прикладом нестійкості, за словами вчених, є хвилі на поверхні води, які утворюються під дією вітру. За певних умов вони втрачають стійкість і на їхніх верхівках з'являються пінні гребінці.

Над Антарктидою з'явилися «небесні гребінці»: українські полярники розповіли про явище фото 1
фото: Національний антарктичний науковий центр

А хвилясті хмари – це наслідок взаємодії різних шарів тропосфери – нижнього шару атмосфери – газової оболонки Землі.

«Небесні гребінці» часто пов'язані з інверсією температури: коли верхній прошарок повітря тепліший за нижчий. Це, наприклад, можна спостерігати в горах, схилами яких важке холодне повітря опускається донизу.

Над Антарктидою з'явилися «небесні гребінці»: українські полярники розповіли про явище фото 2
фото: Національний антарктичний науковий центр

Верхній теплий потік рухається швидше й чіпляє нижній – повільніший і холодніший. На межі їхньої взаємодії утворюються хвилі з гребінцями», – пояснили полярники. 

Полярники також наголосили, що більшість таких хвиль в атмосфері назавжди залишаються невидимими. І лише за певних умов, коли на межі шарів присутнє насичене вологою повітря, воно підхоплюється хвилями догори і гребінці стають помітними для людського ока.

Нагадаємо, українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.

До слова, вчені заявили, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується дуже швидко. Через це відбуваються глобальні зміни погоди та клімату, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

Раніше українські полярники зафіксували рекордну швидкість вітру поблизу арктичної станції «Академік Вернадський», яка належить Україні. 

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Теги: повітря полярники вчені Місяць

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