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Напад у Колорадо: чоловік атакував демонстрантів із саморобним вогнеметом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Напад у Колорадо: чоловік атакував демонстрантів із саморобним вогнеметом
Нападник кинув в учасників акції пляшки із займистою сумішшю, вигукуючи при цьому «Свободу Палестині!»
фото: thesun.co.uk

ФБР назвало його дії «цілеспрямованим терористичним актом»

У Колорадо під час мирної акції на підтримку ізраїльських заручників, чоловік напав на учасників, використовуючи саморобний вогнемет та коктейлі Молотова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

У результаті нападу постраждали 12 осіб, серед яких 88-річна жінка. Нападником виявився 45-річний громадянин Єгипту Мохамед Сабрі Соліман, який перебував у США з протермінованою візою.

За даними слідства, він планував цей напад понад рік, вивчаючи в інтернеті, як виготовити запальні пристрої. Під час атаки він вигукував «Свободу Палестині» і намагався підпалити себе, плануючи загинути внаслідок нападу.

Під час нападу бачили, як Соліман тримав пляшки з прозорою рідиною
Під час нападу бачили, як Соліман тримав пляшки з прозорою рідиною
фото: АР

Соліман був затриманий на місці події та наразі перебуває під вартою з заставою в $10 млн. Його звинувачують у скоєнні злочину на ґрунті ненависті, замаху на вбивство та використанні запальних пристроїв.

Нагадаємо, в районі Кягітхане, розташованому на європейській частині Стамбула, стався збройний напад на один із нічних клубів. 

За повідомленнями правоохоронних органів, невідомі особи кинули ручну гранату до будівлі закладу, де на той момент перебували десятки відвідувачів.

Інцидент стався близько 01:30 ночі. Двоє людей, особи яких поки що не встановлені, на мотоциклі без номерного знака заїхали до місця злочину, а після того, як вчинили напад, зникли з місця подій. 

До слова, у німецькому Гамбурзі 39-річна напала з ножем на перехожих – щонайменше 12 людей поранені. 

Троє людей перебувають у критичному стані, троє отримали важкі травми, а шестеро – легкі. Напад стався близько 18:00 за місцевим часом. Злочин, ймовірно, стався на платформі біля колій 13 і 14 перед поїздом, який стояв. Федеральна поліція повідомила, що затримала підозрюваного. Bild пише, що нападницею виявилася жінка.

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Теги: напад поліція злочин США

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