Удар США по Ірану викликав суперечливу реакцію серед американських законодавців

Трамп повідомив, що було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан

Республіканці схвально оцінила військову операцію

Заява президента США Дональда Трампа про успішний удар по трьох ядерних об’єктах в Ірані викликала суперечливу реакцію серед американських законодавців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Представник Республіканської партії від штату Кентуккі Томас Мессі у соцмережі X заявив: «Це неконституційно».

Схожу думку висловила й демократка Сара Джейкобс з Каліфорнії. В X вона написала: «Удари Трампа по Ірану не лише неконституційні, а й становлять ескалацію, яка може втягнути США в чергову безкінечну й смертельну війну».

Водночас частина республіканців схвально оцінила військову операцію.

Конгресмен Енді Гарріс з Меріленду назвав дії США прикладом «миру через силу». «Іран із ядерною зброєю становить загрозу для Америки, Ізраїлю та всього вільного світу. США вжили рішучих заходів для знищення ядерного потенціалу Ірану, захищаючи життя американців, наших союзників і глобальну стабільність», – написав він у X.

Конгресмен Дон Бейкон із Небраски також підтримав дії президента: «Президент Трамп захищає Америку», –зазначив він у соцмережі.

Сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни назвав удар по ядерних об’єктах «правильним рішенням». «Молодець, президент Трамп», – написав він. «Громадянам Америки: у нас найкращі Повітряні сили у світі. Я цим дуже пишаюся».

Позитивно відгукнувся і сенатор Джон Корнін з Техасу: «Президент Трамп ухвалив сміливе й правильне рішення, щоб усунути іранську ядерну загрозу. Нехай Бог благословить США. Дякуємо нашим видатним військовим і нашому непохитному президенту. Саме так виглядає справжнє лідерство на міжнародній арені», – написав він у X.

Свою підтримку також висловив сенатор-демократ Джон Феттерман із Пенсильванії, який раніше вже відзначався позицією, що не завжди збігається з лінією партії у питанні ізраїльсько-хамаського конфлікту. «Як я неодноразово заявляв, це був правильний крок з боку президента. Іран – головний державний спонсор тероризму і не може володіти ядерним потенціалом. Я вдячний і пишаюся найкращою армією у світі», — написав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

«Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані. Усі літаки вже залишили повітряний простір країни», – написав він, додавши, що на об’єкт у Фордо було скинуто всі бомби, і всі літаки повертаються на бази.