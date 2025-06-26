The Financial Times пояснила, чому Росія тепер може обійтись без підтримки Ірану

Іран і Росія підписали в січні договір про стратегічне партнерство

Залежність Росії від Ірану сягнула максимуму приблизно через рік після початку війни, однак згодом на перший план вийшли Китай і Північна Корея

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Іран відіграв критичну роль у посиленні військових можливостей Росії. Іран надав Росії такі необхідні бойові безпілотники Shahed 136 і технологію їх виробництва, що дали старт глибокій кампанії атак на українську інфраструктуру.

The Financial Times зазначає, що Іран підтримував війну Росії проти України іншими способами, перевозячи артилерійські снаряди та інші боєприпаси через Каспійське море, пише «Главком».

Тепер ситуація змінилась, оскільки Росія майже повністю локалізувала виробництво Shahed на своїй території, отримавши від Ірану технологію виробництва, креслення і навчання.

Окрім серійного виробництва, Росія також вдосконалила базову конструкцію дронів: покращила двигуни, бойові частини та захист від перешкод.

Попри стратегічне партнерство, підписане Іраном і Росією у січні, роль Тегерана у військових зусиллях Москви істотно знизилася. Як пише The Financial Times, Іран вже не може суттєво впливати на російські бойові можливості – не лише через перенесення технологій, а й через внутрішні обмеження самої ісламської республіки.

Головними постачальниками сьогодні стали Північна Корея та Китай. У 2023 році КНДР почала систематичні поставки артилерійських снарядів, ракет та людського ресурсу.

Китай став критично важливим джерелом постачання товарів подвійного призначення та компонентів для російської оборонної промисловості. У міру того, як Росія скорочувала свою залежність від Ірану, вона все частіше зверталася до Китаю за поставками комплектуючих.

Будівництво російсько-китайського логістичного хабу в Алабузі стане новим етапом інтеграції. Планується спільне виробництво нових моделей дронів, включаючи «Гарпію-А1» та «Гарпію-3».

До слова, у зв’язку з конфліктом з Ізраїлем Іран, імовірно, не виконуватиме свої зобов’язання щодо постачання балістичних ракет до Росії та зосередиться на накопиченні власних арсеналів.

За оцінками західних посадовців, війна з Ізраїлем змусить Тегеран переорієнтуватися на власні потреби в ракетному озброєнні, відклавши або скасувавши експорт до РФ. У результаті Росії доведеться активізувати власні розробки у сфері ракетної техніки або шукати альтернативу в Північній Кореї.