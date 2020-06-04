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    У світі

    Генпрокурор США заявив про іноземне втручання в протести «з усіх боків»

    • Розсилка
    Генеральний прокурор США Вільям Барр - Генпрокурор США заявив про іноземне втручання в протести «з усіх боків»
    Генеральний прокурор США Вільям Барр

    Генеральний прокурор не назвав країни і організації, які беруть участь в процесі

    Розкол в американському суспільстві прагнуть розширити «екстремістські агітатори» з-за кордону, які пов'язані з такими групами, як «Антифа» або їх противниками.

    Про це заявив генеральний прокурор США Вільям Барр, пише Reuters.

    «Ми бачили докази того, що «Антифа» і інші подібні екстремістські групи, а також сили самих різних політичних переконань були залучені в підбурювання і участь в насильницькій діяльності», - сказав Барр на пресконференції.

    «Ми також бачимо, що іноземні сили грають з усіх боків», - уточнив він.

    При цьому генпрокурор не назвав країни і організації, які беруть участь в процесі.

    Як відомо, ФБР займеться діями «Антифа» під час заворушень у США.

    Раніше президент США заявив, що рух «Антифа» буде офіційно визнано в Штатах терористичною організацією.

    Як відомо, у десятках міст США проходять вуличні акції протесту, які почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в ході арешту поліцейськими. Влада обіцяла, що буде розглядати зіткнення з поліцією або погрози на адресу правоохоронців як тероризм.

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