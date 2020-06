Прем'єр Канади вийшов на антирасистський марш

У марші взяли участь кілька тисяч осіб

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо взяв участь в марші проти жорстокості поліції, расизму і дискримінації меншин, який проходив в Оттаві 5 червня.

Учасники мирної акції зібралися на галявині перед комплексом будівель національного парламенту, а також на дорозі, що проходить поруч і веде до посольства США.

Коли активісти поставали уклінно в пам'ять про Джорджа Флойда, Трюдо також до них приєднався.

За даними канадських ЗМІ, в марші взяли участь кілька тисяч осіб. Посилені наряди поліції забезпечували порядок.

Prime Minister Justin Trudeau took a knee while attending a demonstration on Parliament Hill that was organized to protest racial injustice and police brutality.



Read more here: https://t.co/EqqbPu1nbu pic.twitter.com/Ae1fcO8va1