Прем'єр Канади вийшов на антирасистський марш



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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо став учасником акції протесту Фото: ЕРА

У марші взяли участь кілька тисяч осіб

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо взяв участь в марші проти жорстокості поліції, расизму і дискримінації меншин, який проходив в Оттаві 5 червня.

Учасники мирної акції зібралися на галявині перед комплексом будівель національного парламенту, а також на дорозі, що проходить поруч і веде до посольства США.

Коли активісти поставали уклінно в пам'ять про Джорджа Флойда, Трюдо також до них приєднався.

За даними канадських ЗМІ, в марші взяли участь кілька тисяч осіб. Посилені наряди поліції забезпечували порядок.

Prime Minister Justin Trudeau took a knee while attending a demonstration on Parliament Hill that was organized to protest racial injustice and police brutality.



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Відзначається, що аналогічна акція відбулася і в Торонто.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.