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Трамп хоче заборонити трансгендерним людям службу в армії. Доведеться звільнити тисячі осіб

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп хоче заборонити трансгендерним людям службу в армії. Доведеться звільнити тисячі осіб
Під час своєї першої каденції Трамп заборонив трансгендерним людям приєднуватися до збройних сил, але не звільняв тих, хто уже служить
фото з відкритих джерел

В армії США може поменшати на 15 тис. військовослужбовців через рішення Трмпа

Переможець президентських виборів США Дональд Трамп планує заборонити трансгендерним людям службу в армії. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в секторі оборони.

Під час своєї першої каденції він заборонив їм приєднуватися до збройних сил, але не звільняв тих, хто уже служить. Цей документ потім скасував його наступник Джо Байден.

Новий наказ, який взагалі усуне трансгендерних людей від військової служби, наступний президент готується видати у перший же день повернення до Білого дому. Якщо він зробить це, то в армії США може поменшати на 15 тис. військовослужбовців. 

За даними Пентагону, політика конфіденційності ускладнює вимірювання кількості активних транс-людей, але у 2021 році, коли було скасовано першу заборону Трампа, приблизно у 2200 військовослужбовців діагностували гендерну дисфорію. Чисельність військовослужбовців на дійсній службі складає близько 1,3 млн осіб.

Вважається, що існують тисячі службовців, які вважають себе трансгендерними.

Звільнення відбуватиметься «за станом здоров'я», що зробить їх непридатними до військової служби. А також наказ заборонить трансгендерним людям вступати до армії – і це в той час, коли вона і так не досягає кількісних цільових показників.

Нагадаємо, чинний спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон запровадив заборону на користування туалетами у будівлях Капітолія людьми, які ідентифікують себе як особи іншої статі. Це рішення стало кардинальним відхиленням від політики толерантності у США.

Таку заборону він оголосив після того, як до Палати представників вперше була обрана відкрита трансгендерна особа – Сара Макбрайд, передає WP. До слова, Майкл Джонсон вважається близьким соратником і послідовником Дональда Трампа. Тим часом політика обраного президента США щодо прав жінок, іммігрантів та представників ЛГБТ-спільноти добре відомо в США. 

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Теги: Дональд Трамп наказ політика президент армія

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