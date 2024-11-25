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Як Трамп планує посилити військову міць США: аналіз The Wall Street Journal

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як Трамп планує посилити військову міць США: аналіз The Wall Street Journal
Трамп поки що думає над кандидатурою заступника міністра оборони США
фото із відкритих джерел

Внутрішня «політика» Пентагона може змінитись, залежно від того, хто стане заступником міністра оборони США за президенства Трампа

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, може призначати підприємця Тре Стівенса або інвестора-мільярдера Стівена Файнберга як заступника міністра оборони США. Про це пише газета Wall Street Journal з посиланням на джерела.

«Двоє фінансистів претендують на посаду заступника міністра оборони. Це змагання, в якому протистоять одне одному приватний інвестор, який не схильний до публічності, і відвертий венчурний капіталіст», – зазначають журналісти видання. 

Газета нагадує, що Стівенс є співзасновником компанії з технологій у сфері оборони Anduril Industries, а Файнберг заснував один із найбільших фондів прямих інвестицій у світі, компанію Cerberus Capital Management. Видання передбачає, що призначення одного з них стане добрим знаком для стартапів, які з'явилися у сфері оборони в останні роки.

«Тре Стівенс, партнер венчурної фірми Founders Fund мільярдера Пітера Тіля, розглядається Трампом на посаду заступника міністра оборони. Також розглядається кандидатура мільярдера Стівена Файнберга, який очолював президентську консультативну раду з розвідки за першого терміну Трампа (2016 року, – «Главком»)», – зазначає видання із посиланням на два джерела.

Wall Street Journal зазначає, що і Стівенс, і Файнберг наполягали на інвестуванні в ті галузі, де, на їхню думку, уряд США не діяв досить швидко. Файнберг вирішив інвестувати у гіперзвукові технології, він стурбований тим, що США відстають від таких конкурентів, як Китай. Відповідно до видання, Стівенс також попередив, що оборонні компанії США втратили свою перевагу, тоді як КНР запроваджує інновації швидше.

За даними видання, крім Стівенса та Файнберга також розглядаються інші кандидатури.

Раніше Державний департамент США схвалив замовлення $100 млн на обслуговування наданих ЗСУ американських систем і техніки, заявила пресслужба Пентагону.

До слова, Пентагон направить Україні новий пакет допомоги на суму не менше $275 млн, оскільки адміністрація Джо Байдена прагне надати підтримку до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

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Теги: США Дональд Трамп політика технології Пентагон

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