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Іран заперечив причетність до замаху на Трампа

Ірина Бура
glavcom.ua
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Іран заперечив причетність до замаху на Трампа
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Ірану охарактеризувало ці заяви як безпідставні та відхилив їх

Іран відкинув звинувачення щодо змови з метою вбивства Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Як стало відомо з судових документів, оприлюднених Мін'юстом США, у вересні іранські чиновники попросили Фархада Шакері, громадянина Афганістану, який проживає в Тегерані, зосередитися на стеженні та зрештою вбити Трампа.

Однак Міністерство закордонних справ Ірану охарактеризувало ці заяви як безпідставні та відхилив їх. В міністерстві також додали, що «в минулому висувались подібні звинувачення, які Іран рішуче заперечував».

Міністерство заявило, що ці заяви є змовою, спрямовану на «подальше ускладнення проблем між США та Іраном».
Нагадаємо, Міністерство юстиції США висунуло звинувачення іранцю. Він був замішаний у змові з метою вбивства новообраного президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо.

Також 15 вересня стався другий замах на Дональда Трампа. У Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута.

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Теги: Дональд Трамп Міністерство юстиції політика гольф охорона стрілянина поранення

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