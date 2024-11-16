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РФ використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на Європу – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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РФ використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на Європу – ISW
Росіяни намагаються вплинути на європейські країни
фото з відкритих джерел

Росія намагається через невизначеність США вплинути на рішення у Європі

Кремль посилює кампанію рефлексивного контролю, намагаючись вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Росії, в умовах невизначеності політики США щодо України. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зробили висновок, зокрема, на основі подій 15 листопада, коли російський президент Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час цієї бесіди Путін повторив основні інформаційні кампанії Кремля, спрямовані на вплив на уряд Німеччини та інші західні держави, щоб тиснути на Україну та змусити її до мирних переговорів замість продовження військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю розмову «скринею Пандори», попередивши, що вона допомагає Кремлю досягти своїх головних цілей – зменшення міжнародної ізоляції та початок переговорів на вигідних для Росії умовах, які «ні до чого не приведуть».

ISW зазначає, що останнім часом Путін та інші російські високопосадовці активізували риторику, спрямовану на вплив на зовнішню політику нової адміністрації США за президента Дональда Трампа.

Крім того, Кремль нещодавно підтвердив свою відмову йти на компроміс щодо умов можливих майбутніх переговорів, при цьому залишаючи незмінною свою основну мету – повну капітуляцію України.

Аналітики вважають, що Кремль намагається використати невизначеність майбутньої політики США щодо України, посилюючи кампанію рефлексивного контролю проти європейських союзників України. Зокрема, високопосадовці Росії, зокрема секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та міністр оборони Андрій Білоусов, використовували телефонні дзвінки з західними політичними та оборонними лідерами для поширення інформації про операції Кремля та спроби загрожувати Заходу, аби змусити його зробити передчасні поступки щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

До слова, у пʼятницю українські правозахисники взяли участь у заході в штаб-квартирі ООН, де обговорювали порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях. Вони представили інформацію про воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

Нагадаємо, раніше російська влада знову звинуватила Україну у «зривах домовленостей» і висловила нові погрози щодо територіальної цілісності України.

Зауважимо, що в Росії проведуть навчання, під час яких будуть відпрацьовувати сценарій відключення деяких регіонів РФ від світового Інтернету. Про це стало відомо з опублікованого в соцмережах попередження російського Центробанку, надісланого підконтрольним організаціям.

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Теги: міністр путін Володимир Зеленський президент влада населення погрози ISW Європа війна

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