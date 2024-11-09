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Глава Єврокомісії обговорила з Трампом заміну російського скрапленого газу на американський

Ірина Бура
glavcom.ua
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Глава Єврокомісії обговорила з Трампом заміну російського скрапленого газу на американський
фото з відкритих джерел

Фон дер Ляєн наголосила на значенні конструктивної взаємодії США та ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в п'ятницю, що під час розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася в четвер, висловила пропозицію, щоб США постачали Євросоюзу більше скрапленого природного газу (СПГ) замість енергопостачань із Росії. Про це повідомляє «Голос Америки».

Також Фон дер Ляєн наголосила на значенні конструктивної взаємодії США та ЄС.

«Спільні інтереси, наприклад, – це одна з тем, яких ми торкнулися, я б не сказала, що ми її обговорили, – це тема СПГ», – зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що Європа, як і раніше, отримує «багато СПГ через Росію».

«То чому б не замінити його американським СПГ, який дешевший для і знижує наші ціни на енергоносії?», – запропонувала вона.

За її словами, це питання також може обговорюватися у зв'язку з дефіцитом торгового балансу між США та ЄС.

Нагадаємо, Європейські компанії не досягли угоди про заміну імпорту російського газу через Україну постачаннями з Азербайджану. Словацька державна компанія-покупець газу SPP спростувала повідомлення ЗМІ про те, що угода є близькою. Два джерела в азербайджанській енергетичній компанії Socar також спростували інформацію про майбутнє укладання контракту. Раніше Bloomberg повідомляв, що компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на постачання з Азербайджану 12-14 млрд кубометрів газу на рік.

Як відомо, прем'єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

Раніше Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу.

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Теги: газ Єврокомісія Європа Дональд Трамп Урсула фон дер Ляєн

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