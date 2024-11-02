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Обрано нового лідера консерваторів у Великій Британії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Обрано нового лідера консерваторів у Великій Британії
Кімі Баденох стала лідеркою британської Консервативної партії
фото з відкритих джерел

За Кімі Баденох проголосували 53 806 однопартійців

Колишню міністерку торгівлі Кімі Баденох обрали новою лідеркою британської Консервативної партії. Про це повідомляє Sky News.

За Баденох проголосували 53 806 однопартійців, тоді як її суперник, колишній молодший міністр з питань імміграції Роберт Дженрік, отримав 41 388 голосів.

Після оголошення результатів Баденох звернулася до членів партії, висловивши глибоку вдячність за довіру. Вона також подякувала колишньому прем'єр-міністру Ріші Сунаку, відзначивши його сумлінну працю в складні часи, і побажала йому успіху.

Окреслюючи ключові завдання для Консервативної партії, Баденох наголосила на важливості притягнення лейбористського уряду до відповідальності та підготовки партії до управління країною в майбутньому.

Нагадаємо, що Ріші Сунак очолював Консервативну партію і обіймав посаду прем’єр-міністра Британії з жовтня 2022 року. Однак він подав у відставку на початку липня після того, як сам ініціював дострокові парламентські вибори.

До слова, раніше міністри оборони Великої Британії і Німеччини підписали в Лондоні угоду, яку офіційні особи називають першим подібним оборонним пактом між двома країнами-членами НАТО, покликаним посилити європейську безпеку на тлі зростаючої російської агресії. 

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Теги: вибори політика Велика Британія

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