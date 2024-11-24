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Американський дипломат пояснив, що трапиться, якщо план Трампа в Україні не спрацює

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Американський дипломат пояснив, що трапиться, якщо план Трампа в Україні не спрацює
Трамп вважає, що переконає Путіна і намагатиметься спонукати його до припинення війни
фото з відкритих джерел

Джон Гербст: «Якщо Трамп зазнає невдачі, тоді він може дійти висновку, що Путін є проблемою»

У Трампа є важелі, щоб вплинути на Путіна. Питання в тому, чи готовий він їх використати. Тож цілком можливо, що план Трампа в Україні не спрацює. Про це в інтерв'ю «Главкому» сказав директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст.

«На мою думку, навряд чи Путін добровільно погодиться залишити українську територію. Хіба що це може відбутися обмін на російську територію, яку окупувала Україна», – сказав Гербст.

За словами дипломата, Трамп вважає, що переконає Путіна і намагатиметься спонукати його до припинення війни.

«Якщо спроба Трампа зазнає невдачі, тоді він може дійти висновку, що Путін є проблемою, – і тому стане допомагати Україні усім можливим, зокрема, й озброєнням», – припустив експосол США в Україні.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей. 

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

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Теги: путін посол Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент Джон Гербст диктатор обмін

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